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"Ne yapacaksak biz olma bilinciyle yapacağız'"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, "Çeşitli çalıştay, seminerlerle ve programlarla bütün sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini almaya devam edeceğiz. Ne yapacaksak ortak akıl ve birlikte başarma, biz olma bilinciyle yapacağız" dedi.

"Ne yapacaksak biz olma bilinciyle yapacağız'"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, "Çeşitli çalıştay, seminerlerle ve programlarla bütün sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini almaya devam edeceğiz. Ne yapacaksak ortak akıl ve birlikte başarma, biz olma bilinciyle yapacağız" dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:48
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"Ne yapacaksak biz olma bilinciyle yapacağız'"

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan bakan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandırmasıyla geldiği görevinde ortak akılla güzel işler yapacaklarını anlattı.

KADEM Ankara Temsilcisi görevinin ardından bakanlık görevine getirildiğini hatırlatan Selçuk, KADEM çatısı altında çalışmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakanlık bünyesinde KADEM ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla güzel işler yapabileceklerini belirten Selçuk şöyle konuştu:

"Ülkemiz son 16 yılda çok büyük değişim ve gelişimler gösterdi. Bu gelişim ve değişim sürecinin sonucu olarak da 24 haziranda yeni bir yönetim sistemine başladık. Bu değişim sürecinin en büyük mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de bu yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi olarak büyük bir mesuliyet taşıdığımızın farkındayız. İki güçlü bakanlığımızı iki başarılı kadın bakanımızdan devraldım. Her iki bakanımıza da yaptıkları başarılı hizmetler, kadını güçlendirme, istihdamı artırma projeleri ve sosyal hizmetler anlamında açtıkları ufuklar için teşekkür ediyorum. 16 yıllık başarılı çalışmaları daha da artırarak, önümüze konmuş başarı çıtasını daha yükseklere çıkartarak Türkiye'ye olan vefamızı ve bu emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız."

Selçuk, kişisel olarak ortak akıla, beraber çalışma disiplinine ve kültürüne inanan bir insan olduğunu vurgulayarak, "Çeşitli çalıştay, seminerlerle ve programlarla bütün sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini almaya devam edeceğiz. Ne yapacaksak ortak akıl ve birlikte başarma, biz olma bilinciyle yapacağız." dedi.

Kadın haklarının insan haklarından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haklarıysa ancak sorumluluklarla beraber hayata geçiriliyorsa bir anlam ifade ediyor. Hukuk düzenimizde ayrımcılığı reddediyor ve biz de devlet olarak bütün şiddet davalarına karşı sıfır tolerans diyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım, ne kadar politika geliştirirsek geliştirelim, ne kadar yasa, hatta sistemleri değiştirirsek değiştirelim bizler bu sistemin içinde katkımızı sunmadan hiçbir şey değişmeyecektir. Bu hakları hayata geçirecek mekanizmalar için de işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalıyız. Beraber çözümler ve öneriler üretmeliyiz ki bu haklar, yasalar, sistemler kağıt üzerinde kalmasın, bütün teoriler pratiğe dökülebilsin."

KADEM'in kendisi için bir aile gibi olduğunu ve buradan çok şey öğrendiğini ifade eden Bakan Selçuk, bütün görev ve makamların gelip geçici olduğunu ve STK'ların en önemli kısmının ise güzel dostluklar kurmak olduğunu kaydetti.

KADEM'in bundan önce olduğu gibi daha güzel çalışmalara imza atacağına inandığını söyleyen Selçuk, Sare Aydın Yılmaz'a, Saliha Gümrükçüoğlu'na, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve tüm dernek üyelerine teşekkür ederek genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KademÇalışmaSosyal Hizmetler Ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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