'Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz'

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi'nde yayımlanan "Ey Amerika" başlıklı yazısında, Türk milletinin, Amerikan halkını dos gördüğüne, ABD'yi de dünyanın dört bir bir yanında birlikte çalıştığı önemli bir müttefik olarak bildiğine vurgu yaptı.

Amerika halkının, özgürlükleri, eşitliği, insani değerleri ve demokrasiyi olmazsa olmaz gören bir halk olduğuna işaret eden Akdoğan, "Amerikan iç savaşından sonra Lincoln'ün Özgürlük Bildirgesi'yle 3 milyon köleyi azat etmesiyle sağlanan iç barışın ve özgürlüğün önemini yine en iyi siz biliyorsunuz. Farklı olanı tehlike değil, zenginlik gören anlayış, bugün Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı şeklinde hortlamasının ardından ABD seçimleri öncesinde sizin kıtanıza da yansımış görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arap baharını tersine çeviren anlayışın, bölge halklarının iradesini hiçe saydığını, cuntalar, darbeciler, diktatörlerin açık destek bulduğunu belirten Akdoğan,yazısında şu görüşlere yer verdi:

"Irak, Suriye, Filistin, Yemen tüm Ortadoğu kan ağlıyor, Libya, Mısır, Kuzey Afrika istikrarsızlıkla debeleniyor. ABD'deki lobiler, sözüm ona düşünce, istihbarat kuruluşları demokrasi karşıtı hareketlere akıl hocalığı yapıyorlar. Bir yanda terörle mücadele edildiği söylenirken, diğer yanda yüzlerce insanı katleden cuntacı teröristlere yardım yataklık ediliyor."

"ABD, bugün bölge halkları nezdinde nasıl bir imaja sahip"

"Bosna'da, Afganistan'da kurtarıcı gibi görülen ABD, bugün acaba bölge halkları nezdinde nasıl bir imaja sahip" sorusunu yönelten Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi ve özgürlük gibi değerler üzerinde yükselen Amerikan rüyası, acaba Malcom X'in dediği gibi kabusa mı dönüşüyor? Demokrasi, özgürlük, tolerans bölge halklarına çok görülüyor. Belki Amerikalı göçmenlerin geçmişte ait oldukları halkların iradeleri, değerleri, düşünceleri, kutsalları bir tehlike, tehdit olarak sunuluyor. Bir dönem dünyayı kültürel etkisi altına alan ülkelerin küresel siyaset mühendisliğine soyunması, halkların iradelerine rağmen yönetimleri devirmeye, sınırları ve devletleri dizayn etmeye kalkışması kabul edilebilir mi? Radikalizmin ve terörizmin küreselleşmesinin bir sebebi de atılan yanlış adımlar ve uygulanan yanlış politikalar değil mi? Özgürlükler ülkesi görülen ülkeler, acaba bugün demokrasiyi, özgürlükleri ve halkları mı destekliyor, darbeleri, baskıları, diktatörleri mi destekliyor? Fukuyama'nın dediği gibi çöken Amerika AŞ'nin yeniden markalaşması sürecinde 'insan' unutuluyor mu?"

"Bu terörist yapı dünya için bir tehlikedir"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Akdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ'cü hainler Türkiye'de demokrasiye kastetti, kendi halkını katletti. Tüm STK'ları, iş adamlarını, medyayı dinleyen, fişleyen, temel hakları yok edecek şekilde kumpaslar kuran bu terörist yapı, dünya için bir tehlikedir. Ilımlı İslam gibi sunulan bu örgüt, her türlü hak ve özgürlüğün, demokrasinin ve insani değerlerin düşmanıdır. Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz. Bu örgüt üzerinden bölgede politika geliştirenler kaybetmeye mahkumdur."

"Amerikan halkı, üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkmalıdır"

FETÖ'nün, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle kan kardeşi olduğunu, insanlığa savaş açtığına dikkati çeken Akdoğan, yazısında şunları kaydetti:

"ABD'nin kurucu değerlerinin altını oyan ve inandırıcılığını zedeleyen yaklaşımlara karşı Amerikan halkı, üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkmalıdır. Türk milleti ve devleti, demokrasi düşmanı bu hain cuntacı teröristlere karşı dost halkları ve yönetimleri yanında görmek istemektedir. Dost halkların demokrasilerine sahip çıkmayanlar, kendi demokrasilerini de koruyamazlar."