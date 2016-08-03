Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz'

Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan, FETÖ'nün her türlü insani değerlerin düşmanı olduğunu belirterek, "Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz." dedi.

'Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz'

Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan, FETÖ'nün her türlü insani değerlerin düşmanı olduğunu belirterek, "Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz." dedi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:45
1093 Okunma
'Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz'

 Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi'nde yayımlanan "Ey Amerika" başlıklı yazısında, Türk milletinin, Amerikan halkını dos gördüğüne, ABD'yi de dünyanın dört bir bir yanında birlikte çalıştığı önemli bir müttefik olarak bildiğine vurgu yaptı.

Amerika halkının, özgürlükleri, eşitliği, insani değerleri ve demokrasiyi olmazsa olmaz gören bir halk olduğuna işaret eden Akdoğan, "Amerikan iç savaşından sonra Lincoln'ün Özgürlük Bildirgesi'yle 3 milyon köleyi azat etmesiyle sağlanan iç barışın ve özgürlüğün önemini yine en iyi siz biliyorsunuz. Farklı olanı tehlike değil, zenginlik gören anlayış, bugün Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı şeklinde hortlamasının ardından ABD seçimleri öncesinde sizin kıtanıza da yansımış görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arap baharını tersine çeviren anlayışın, bölge halklarının iradesini hiçe saydığını, cuntalar, darbeciler, diktatörlerin açık destek bulduğunu belirten Akdoğan,yazısında şu görüşlere yer verdi:

"Irak, Suriye, Filistin, Yemen tüm Ortadoğu kan ağlıyor, Libya, Mısır, Kuzey Afrika istikrarsızlıkla debeleniyor. ABD'deki lobiler, sözüm ona düşünce, istihbarat kuruluşları demokrasi karşıtı hareketlere akıl hocalığı yapıyorlar. Bir yanda terörle mücadele edildiği söylenirken, diğer yanda yüzlerce insanı katleden cuntacı teröristlere yardım yataklık ediliyor."

"ABD, bugün bölge halkları nezdinde nasıl bir imaja sahip"

"Bosna'da, Afganistan'da kurtarıcı gibi görülen ABD, bugün acaba bölge halkları nezdinde nasıl bir imaja sahip" sorusunu yönelten Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi ve özgürlük gibi değerler üzerinde yükselen Amerikan rüyası, acaba Malcom X'in dediği gibi kabusa mı dönüşüyor? Demokrasi, özgürlük, tolerans bölge halklarına çok görülüyor. Belki Amerikalı göçmenlerin geçmişte ait oldukları halkların iradeleri, değerleri, düşünceleri, kutsalları bir tehlike, tehdit olarak sunuluyor. Bir dönem dünyayı kültürel etkisi altına alan ülkelerin küresel siyaset mühendisliğine soyunması, halkların iradelerine rağmen yönetimleri devirmeye, sınırları ve devletleri dizayn etmeye kalkışması kabul edilebilir mi? Radikalizmin ve terörizmin küreselleşmesinin bir sebebi de atılan yanlış adımlar ve uygulanan yanlış politikalar değil mi? Özgürlükler ülkesi görülen ülkeler, acaba bugün demokrasiyi, özgürlükleri ve halkları mı destekliyor, darbeleri, baskıları, diktatörleri mi destekliyor? Fukuyama'nın dediği gibi çöken Amerika AŞ'nin yeniden markalaşması sürecinde 'insan' unutuluyor mu?"

"Bu terörist yapı dünya için bir tehlikedir"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Akdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ'cü hainler Türkiye'de demokrasiye kastetti, kendi halkını katletti. Tüm STK'ları, iş adamlarını, medyayı dinleyen, fişleyen, temel hakları yok edecek şekilde kumpaslar kuran bu terörist yapı, dünya için bir tehlikedir. Ilımlı İslam gibi sunulan bu örgüt, her türlü hak ve özgürlüğün, demokrasinin ve insani değerlerin düşmanıdır. Ne Türk milleti ne İslam dünyası bu kirli yapıya sempatiyle bakamaz. Bu örgüt üzerinden bölgede politika geliştirenler kaybetmeye mahkumdur."

"Amerikan halkı, üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkmalıdır"

FETÖ'nün, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle kan kardeşi olduğunu, insanlığa savaş açtığına dikkati çeken Akdoğan, yazısında şunları kaydetti:

"ABD'nin kurucu değerlerinin altını oyan ve inandırıcılığını zedeleyen yaklaşımlara karşı Amerikan halkı, üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkmalıdır. Türk milleti ve devleti, demokrasi düşmanı bu hain cuntacı teröristlere karşı dost halkları ve yönetimleri yanında görmek istemektedir. Dost halkların demokrasilerine sahip çıkmayanlar, kendi demokrasilerini de koruyamazlar."

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:47
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAnkaraYalçın AkdoğanStar GazetesiAmerikaABDIrakSuriyeFilistinYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ