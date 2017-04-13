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"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sabah, öğle, akşam her konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Canları sağ olsun. Ne derlerse desinler onlarla asla ve asla kısır bir tartışmanın içine girmeyeceğim." dedi.

"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sabah, öğle, akşam her konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Canları sağ olsun. Ne derlerse desinler onlarla asla ve asla kısır bir tartışmanın içine girmeyeceğim." dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe 16:08
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"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Balya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada halka hitap eden Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında bayrak, vatan, demokrasi ve beraber huzur içinde yaşamak için "Hayır" diyeceklerini söyledi. 

Türkiye'nin sınırlarını başkalarının çizmediğini, bu toprakların hamurunda şehitlerin bulunduğunu, gazilerin gözyaşları, anneler ve çocukların özverilerinin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "O nedenle bu toprakların mayasında bağımsızlık ruhu var. Bu toprakların mayasında huzur olması lazım. Birlikte yaşama irademizin olması lazım. Bizi ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Sabah, öğle, akşam her konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Canları sağ olsun. Ne derlerse desinler, onlarla asla ve asla kısır bir tartışmanın içine girmeyeceğim." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin memlekete felaket getireceğini ileri sürerek şöyle devam etti:

"Ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Kavga edelim istiyorlar. Kavgaya yer, izin vermeyeceğiz. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ben istiyorum ki bu ülkede huzur olsun, bereket olsun, her evde tencere kaynasın, herkesin işi, aşı olsun. Şimdi ben size sormak isterim, çiftçinin dünya kadar sorunu, 6,5 milyon işsizimiz, 17 milyon yoksulumuz var. Ya ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken bu referandum niye geliyor? Çiftçinin sorununu çözecek mi? Emeklinin, sanayicinin derdini çözecek mi? Peki bu kimin derdini çözecek? Kendi dertlerini. Üstünlerin sınıfını yaratmak istiyorlar. Üstünlerin sınıfı, üstünlerin hukuku."

"Emin olun hayırlı bir iş yapacağız"

Bir partinin genel başkanının hakim tayin etmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adliyeye siyaset girmesin. Bir partinin genel başkanı, genelkurmay başkanını tayin edemez. Bir partinin genel başkanı Türkiye'deki bütün üst düzey bürokratların niteliklerini belirleyemez. O yetki Meclis'e aittir. Meclisin yetkisini elinden alıp bir kişiye vermemek gerekir. Bunu yaptığımız zaman liyakat sistemini çökertiriz. Devlette liyakat esası vardır. Ne demek liyakat? İşi ehline vermek demektir. İşi ehline vermezseniz devlette liyakati, adaleti, hakkı, hukuku sağlayamazsınız. Onun için hep birlikte kararlı bir şekilde sandığa gideceğiz, 'Hayır' diyeceğiz. Emin olun hayırlı bir iş yapacağız ve dünyaya şu mesajı vereceğiz: 'Bütün baskılara rağmen, valisinden kaymakamına kadar, bütün baskılara rağmen biz sandığa gittik ve demokrasiyi savunduk. Baskılar bizi yıldıramadı.' diyeceksiniz ve bu bizim onurlu bir haykırışımız olacak. Demokrasiyi istediğimizi bütün dünyaya bildirmiş olacağız."

Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşlara 16 Nisan Pazar günü oy kullanma çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluBalıkesirCumhuriyet MeydanıHalk OylamasıAnayasa Değişikliği
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