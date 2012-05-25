NATO Genel Sekreterliği aklımdan geçmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki ziyaretleri kapsamında Microsoft'u da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ana binadaki görüşmelerinin ardından Microsoft yöneticilerinin ev sahipliğinde Türk basın mensuplarına Silikon Vadisi gezilerini değerlendirdi.



''Bu geziler aracılığı ile vermek isteğimiz mesaj, Türkiye'nin geleceği adına gençlerimizin yüksek teknoloji geliştirme konularına yönelmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve gençlerimizi bu alanda cesaretlendirmektir'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, daha yüksek bir toplum olabilmenin yolunun teknolojide yapacakları büyük hamlelere bağlı olduğunun altını çizdi.

Nato Genel Sekreterliği

Nato Genel Sekreterliği için isminin geçtiği yönünde sorulan soruya ise Cumhurbaşkanı Gül, ''Aklımdan böyle bir şey geçmedi'' dedi. Nato Genel Sekreterliği'nin önemli bir makam olduğunu, böyle bir makama bir Türk Cumhurbaşkanı'nın düşünülmesinin Türkiye adına sevindirici olduğunu söyleyen Gül, bir soru üzerine Suriye'deki son durumu ise, ''Güvenlik Konseyi'nin silahların susması kararının üzerine 1500 kişi daha ölmüş. Bütün beklentileri ile 6 maddenin 6'sının da uygulanabilmesi için bir gayret yok'' şeklinde yorumladı.

Gezileri Twitter'da değerlendirdi

Gül, Silikon Vadisi ziyaretini, Twitter aracılığıyla da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Google'ın kurucularından Sergey Brin'in kendisine Google'ın en yeni buluşlarından olan Google Glasses'ı gösterdiğini de bildirerek, ''Gözlüğün üst köşesindeki küçük ekranda canlı bir video vardı'' dedi.

''Sergey bize Google'ın insansız giden arabasını tanıttı'' diyen Gül, şunları kaydetti:

''Sergey, Hayrunnisa Hanım ve ben üçümüz arabanın arkasına oturduk. Otobana çıktık, araba 80 mile yakın sürat yaptı. Harikaydı. Otobana aniden çıkınca güvenlik ekipleri epey bir telaş yaşadı.''

Gül, ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafları da yayımladı.