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Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu

Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu

Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu

Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu

19 Kasım 2017 Pazar 17:29
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Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu

Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun, bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kıran efsane bir sporcu olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden, yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nu ahirete yolculuk edeceklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane, kahraman sporcumuzdur." diye konuştu.

"Milletimizin göğsünü kabartmıştır"

Süleymanoğlu'nun birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ile 46 rekor kıran bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle ki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz, milli haltercimiz, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun."  

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımNaim Süleymanoğlu
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