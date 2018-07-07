Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Caminin sevimli misafirleri
Caminin sevimli misafirleri
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Elitaş'tan kabine açıklaması
Elitaş'tan kabine açıklaması
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634

Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:53
0 Okunma
Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basına kapalı bölüme geçildi.

Bu bölümde, AK Parti Grup Başkanlığı ve grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı. 

Buna göre, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi.

AK Parti grup başkanvekilliklerine ise Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıNaci BostancıRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi
Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi
Muharrem İnce: CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor
Muharrem İnce: CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor
CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması
CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması
'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'
'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'
Elitaş'tan kabine açıklaması
Elitaş'tan kabine açıklaması
Sahalardaki mücadele Meclise taşınıyor
Sahalardaki mücadele Meclise taşınıyor
Milletvekilleri yarın yemin edecek
Milletvekilleri yarın yemin edecek
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir
Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ