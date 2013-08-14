Müslüman halklar üzerindeki oyunlara son verilmeli

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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AA muhabirinin sorusu üzerine, Mısır'da yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'da meydana gelen olayların, korktukları hususların gerçekleştiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Çiçek, 21. yüzyılda, Ramazan Bayramı'nın hemen ertesinde gerçekleşen kanlı vahşetin ne İslam'a ne Müslümanlığa yakıştığını, ne de vicdanen kabul edilebileceğini söyledi.

Olayı şiddetle kınadığını, sağduyu ve sükunetin bir an evvel gerçekleşmesini dilediğini ifade eden Çiçek, şunları söyledi:

"Artık Müslüman halklar üzerinde emperyalist oyunların oynanmasına son verilmelidir. Akan kan ve vahşet karşısında medeni dünya bir şey yapacaksa, uluslararası kuruluşlar gayret içinde olacaksa tam da zamanıdır. Herkes insan olmanın, demokrat olmanın ve insan haklarından yana olmanın sınavından geçiyor. Bu konuda olumlu adımların atılması için zaman bu zamandır. Uluslararası camianın bu vahşet karşısında sesini duyurması için daha kaç masum insanın kanının akması gerekiyor? Bütün uluslararası kuruluşları ve uluslararası camiayı Mısır'da olup bitenler karşısında duyarlı olmaya ve olumlu çaba içinde bulunmaya davet ediyorum."

Haberal ve Aygün'ün yurtdışı yasağı kalkmalı

Cemil Çiçek, Ergenekon Davası'nın milletvekili sanıkları Mehmet Haberal ve Sinan Aygün hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Çünkü milletvekili sıfatıyla üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi ve temsil görevinin gereği bir kısım iş ve işlemleri yerine getirebilmesi, çalışabilmesi bakımından bu yasağın kalkması gerekmektedir. Aksi halde milletvekilliği görevini layıkı veçhile yerine getirememiş olur" diye konuştu.

Meclis'te güvenlik endişesi

TBMM İdare Amiri CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir'in, milletvekillerinin Meclis'e ve Genel Kurul Salonu'na silahla girdiği, zaman zaman yaşanan gerginlikler dikkate alındığında silahların çekilebileceğine ilişkin sözlerini de değerlendiren Çiçek, Meclis'te yaşanan tartışmalar ve grup toplantılarıyla ilgili endişelerini çeşitli defalar dile getirdiğini anlattı. Bu yöndeki endişelerini Özdemir'in de başka bir yönden dile getirdiğini ve teyit ettiğini söyleyen Çiçek, "Meclis yeni yasama dönemine başladığında bunları bir kez daha kamuoyuyla paylaşacağım ve liderlere bu konudaki endişelerimi, düşüncelerimi ve İçtüzüğe aykırı durumları ileteceğim. Arzu etmediğimiz hususların gerçekleşmemesi için herkesin daha duyarlı, dikkatli olması ve Meclis'in itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan sakınması gerekmektedir" diye konuştu.