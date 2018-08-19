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"Münbiç'te ortak devriye dönemine geçiliyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasına ilişkin "Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor." dedi.

"Münbiç'te ortak devriye dönemine geçiliyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasına ilişkin "Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor." dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:10
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"Münbiç'te ortak devriye dönemine geçiliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritasına" ilişkin, "Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun resmi açılışını yaptıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölgesel bazı konuları değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ilişkilerin kısa süre içinde geldiği seviye gerçekten muhteşem. İkili ilişkilerimiz mükemmel." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülke liderinin dostluğu ve hükümetlerinin çabalarıyla ekonomik ilişkilerin de her geçen gün daha da ilerlediğine dikkati çekerek, ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını, hedefin ise ilk etapta 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türk iş insanlarının Sırbistan'daki yatırımlarının giderek arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, Sırbistan'a giden turist sayısına bakıldığında komşu ülkeler Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Türklerin ilk sırada geldiği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Bosna Hersek- Sırbistan - Türkiye Üçlü Mekanizması"nın düzenli işlediğine dikkati çekerek, gelecek süreçte üçlü toplantıyı liderler seviyesinde yapmak istediklerini kaydetti.

Belgrad ve Saraybosna arasındaki otoyol projesi konusunda Sırbistan ve Bosna Hersek arasında mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu projenin hayata geçirilmesini desteklediğini anımsattı.

Çavuşoğlu, Sırbistan ve Bosna Hersek'in, iki yıl önce İstanbul'da ortak ticaret ofisi açmasının çok anlamlı olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve kalkınmanın güçlenmesi için ortak çabaları sürdüreceğini söyledi.

"Süreç aksamadan ilerliyor, ortak devriye dönemine geçiliyor"

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile şu ana kadar askeri alanda sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadığına vurgu yaparak, Münbiç yol haritasının öncelikle Münbiç'ten PKK/YPG'nin çekilmesini, daha sonra da buranın istikrara kavuşturulmasını öngördüğünü hatırlattı.

Bu konularda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışıp karar vereceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezildi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı. Ne için? Birlikte devriye gezilmesi ve daha sonra YPG'nin çekilmesi ve Münbiç'in güvenliği konusunda ortak tedbirlerin alınması, bunlar yapılırken de yerel halkın hem Münbiç'in güvenliğini tesis edecek kişileri, hem de bu bölgeyi yönetecek kişileri belirlemesi konusunda da birlikte çalışılması." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mutabakatın, Münbiç'in ardından, planın Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik de işletilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor." ifadelerini kullandı.

"F-35 herkesin ortak olduğu bir proje, devam edecek"

Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasının fiiliyatta bir kısıtlama getirmediğini de açıklık getirerek, "Zaten biz F-35 konusunda, bunun bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje ve biz bu çok taraflı projenin ortağıyız. Türkiye'de de üretim yapılıyor. 'Ben istedim olmadı' veya 'Türkiye çıksın' gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken bir anda 'Ben çıkacağım' diyebilir ama bu o kadar kolay değil. Herkesin ortak olduğu bir proje, bu da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, ABD ile sorunların çözülmesi konusunda diplomasi yolunu tercih ettiğini ancak ABD'nin daha çok tehdit dilini seçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, "dayatma anlayışının" karşısında olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Tüm sorunların tehdit diliyle değil, Türkiye'nin ve ABD'nin taraf olduğu uluslararası hukuk ve sözleşmelerin yanı sıra iç hukuk ve kanunlar ışığında çözülebileceğine işaret ederek, "Ben kendilerine de söyledim; 'Siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi iç siyasi kaygılarınıza alet ediyorsunuz ve kendi seçimlerinizde bunu malzeme yapmak istiyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Çünkü bu kadar yapıcı yaklaşım karşısında sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil.'" dedi.

ABD'de kurumlar arasında aynı konuya farklı tutum ve yaklaşımların sergilendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Öyle görülüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim ABD halkıyla da bir problemimiz yok. ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım. Bizim değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Dacic'e, 23 Ağustos'ta Avrupa liginde Sırbistan takımı Partizan ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş kulubünün formasını hediye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMünbiç
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