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"Münbiç'te ABD ile ortak eğitimler başladı"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

"Münbiç'te ABD ile ortak eğitimler başladı"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 12:58
11 Okunma
"Münbiç'te ABD ile ortak eğitimler başladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarMünbiç
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