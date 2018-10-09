"Münbiç'te ABD ile ortak eğitimler başladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.
AA
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.
AA