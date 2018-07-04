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Muharrem İnce: Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair, "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz." dedi.

Muharrem İnce: Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair, "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54
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Muharrem İnce: Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamalara ilişkin, "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz." dedi.

Muharrem İnce, beraberindeki partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle Erzurum'un Çat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Basın mensuplarınca, Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var." şeklindeki açıklamaları hatırlatılan İnce, şöyle konuştu:

"Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem InceMYK
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