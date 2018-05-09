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Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı ziyaret etti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:36
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Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Mitinge katılmak üzere Edirne'ye gelen İnce, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere cezaevine gitti. İnce'nin cezaevindeki ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında, gazetecilerin cezaevi tarafına geçişine güvenlik güçlerince izin verilmedi.

Muharrem İnce, daha sonra dinlenmek için bir bağ evine geçti. Burada gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Dinleneyim, karnımı doyurayım, açıklayacağım mitingde." dedi.

"Erdoğan ile sanırım yarın görüşeceğiz"

Gazetecilerin soruyu yinelemesi üzerine İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum. Dün gece Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşemedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz." diye konuştu.

İnce, Edirne'de saat 16.00'da partisince düzenlenecek mitinge katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem InceHDPSelahattin Demirtaş
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