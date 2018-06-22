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Muharrem İnce: Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacaklarını söyledi.

Muharrem İnce: Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacaklarını söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 09:20
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Muharrem İnce: Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacağım

İZMİR

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na her partiden üye alacaklarını söyledi.

Muharrem İnce, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi eşi Ülkü İnce platforma çıktı ve izleyicileri selamladı. 

"Denizle uyanıp denizle uyanan güzel İzmir" sözleriyle meydandakilere seslenen İnce, sahnenin önünde ve arkasında 1'er milyon kişi olduğunu, arkadaki bölümde yer alan izleyicilere de seslenmek için platformun arkasındaki panonun indirilmesini istedi. 

Panonun indirilememesi üzerine konuşmasına başlayan Muharrem İnce, izleyicileri önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dün şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. 

İnce, kampanya süresince 49 günde 105. mitingini düzenlediğini, medyanın, özellikle de TRT'nin haberlerde konuşmalarına yer vermediğini söyleyerek izleyicilerin cep telefonları aracılığıyla sosyal medyadan canlı yayın yapmasını istedi. 

"Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak, yani benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak, kaybeden sadece anket şirketleri olacak." ifadelerini kullanan İnce, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek, niye kaybetmeyecek... Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar, faiz düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak. Emekli cumhurbaşkanının maaşı da yükselecek. O da rahat edecek her iktidarın makbul insanları vardır. Her iktidar kendine yakın insanları makbul insan haline getirmiştir. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak herkes makbul insan olacak. Ve annelere söz veriyorum, AK Partili, CHP'li, İYİ Partili, MHP'li,  HDP'li, Saadet Partili, Demokrat Partili annelere söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iy eğiteceğiz. Onlara matematik, onlara yabancı dil öğreteceğiz. Onları üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz."

İnce, fabrikaların bacasının tüteceğini, bütün okulların nitelikli hale geleceğini, tarımda dışa bağımlılığın, gelir dağılımı adaletsizliğin sona ereceğini kaydederek, "İhalede rekabet, işe alımda liyakat esas olacak kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kimsenin sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Şu anda kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum. Hiçbiriniz korkamayın eğer liyakatla geldiyseniz, işinizin ehliyseniz göreve devam edeceksiniz ama eğer kaymakam, valiyseniz ve AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız sizin hiç şansınız yok hiç." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirMitingMuharrem Ince
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