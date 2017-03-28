Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde 'hayır' kampanyası yürütmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında şu anda kendi içinde bir genel başkanlık yarışı yürütüyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ünal, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Haydar Revi ve partililerle bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının şu anda Türkiye'de 16 Nisana dönük çok güçlü bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Muhalafetin süreçteki tavrı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Ünal, "Muhalefetin sürekli olarak yürüttüğü bir dezenformasyon ve maalesef bunu söylemekten siyasi etik açısından da hicap ediyorum ama bunu söyleyenler maalesef bundan utanmıyorlar, muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor ve söylediği bir yalan ortaya çıkarıldığında hiçbir şey olmamış gibi ikinci, üçüncü yalanını söylemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ne olacağına ilişkin çok katı bir dezenformasyon yürütüyorlar"

Ünal, Cumhuriyet Halk Partisini de eleştirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde 'hayır' kampanyası yürütmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında şu anda kendi içinde bir genel başkanlık yarışı yürütüyor. Dolayısıyla 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin 'evet' ya da 'hayır' doğrultusunda alacağı sistem değişikliğiyle ilgilenmek yerine, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde genel başkanın kim olacağı yarışıyla şu anda daha çok ilgileniyor gözüküyor. Genel başkan adayları sahada daha çok kendilerini parlatmakla, bunu yaparken de maalesef hem düzenlemeye ilişkin, hem bundan sonraki süreçte Türkiye'de ne olacağına ilişkin çok katı bir dezenformasyon yürütüyorlar."

Kamuoyu yoklamaları ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Ünal, "Görünen o ki şu anda kamuoyu yoklamaları da, kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor ki Türkiye 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' ile değişimin önünü açacak." diye konuştu.