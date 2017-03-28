Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90114
ALTIN
146.490
DOLAR
3.6276
STERLIN
4.5520
EURO
3.9369
'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'
'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'
İş gücüne katılım oranı arttı
İş gücüne katılım oranı arttı
Cavaliers liderliği kaybetti
Cavaliers liderliği kaybetti
Federer'in bileği bükülmüyor
Federer'in bileği bükülmüyor
İlk 'alo'
İlk 'alo'

"Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, "Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor ve söylediği bir yalan ortaya çıkarıldığında hiçbir şey olmamış gibi ikinci, üçüncü yalanını söylemeye devam ediyor." dedi.

"Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, "Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor ve söylediği bir yalan ortaya çıkarıldığında hiçbir şey olmamış gibi ikinci, üçüncü yalanını söylemeye devam ediyor." dedi.

28 Mart 2017 Salı 14:47
4 Okunma
"Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde 'hayır' kampanyası yürütmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında şu anda kendi içinde bir genel başkanlık yarışı yürütüyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ünal, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Haydar Revi ve partililerle bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının şu anda Türkiye'de 16 Nisana dönük çok güçlü bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Muhalafetin süreçteki tavrı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Ünal, "Muhalefetin sürekli olarak yürüttüğü bir dezenformasyon ve maalesef bunu söylemekten siyasi etik açısından da hicap ediyorum ama bunu söyleyenler maalesef bundan utanmıyorlar, muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor ve söylediği bir yalan ortaya çıkarıldığında hiçbir şey olmamış gibi ikinci, üçüncü yalanını söylemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ne olacağına ilişkin çok katı bir dezenformasyon yürütüyorlar"

Ünal, Cumhuriyet Halk Partisini de eleştirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde 'hayır' kampanyası yürütmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında şu anda kendi içinde bir genel başkanlık yarışı yürütüyor. Dolayısıyla 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin 'evet' ya da 'hayır' doğrultusunda alacağı sistem değişikliğiyle ilgilenmek yerine, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde genel başkanın kim olacağı yarışıyla şu anda daha çok ilgileniyor gözüküyor. Genel başkan adayları sahada daha çok kendilerini parlatmakla, bunu yaparken de maalesef hem düzenlemeye ilişkin, hem bundan sonraki süreçte Türkiye'de ne olacağına ilişkin çok katı bir dezenformasyon yürütüyorlar."

Kamuoyu yoklamaları ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Ünal, "Görünen o ki şu anda kamuoyu yoklamaları da, kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor ki Türkiye 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' ile değişimin önünü açacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ÜnalAK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir ÜnalCumhuriyet Halk PartisiHayır Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok"
"Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok"
"Çok başlılığı ortadan kaldırmak için değişikliğe ihtiyaç var"
"Çok başlılığı ortadan kaldırmak için değişikliğe ihtiyaç var"
"Bu anayasa geçerse bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz"
"Bu anayasa geçerse bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz"
"Kılıçdaroğlu, koltuğunu, geleceğini düşündüğü için 'hayır' diyor"
"Kılıçdaroğlu, koltuğunu, geleceğini düşündüğü için 'hayır' diyor"
Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması
"Yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek devlette çift başlılık olur"
"Yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek devlette çift başlılık olur"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ