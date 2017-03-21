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Muhalefet neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Muhalefetin 'hayır' derken neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz. Sadece yalanlar ve iftiralar üzerine, algı operasyonlarıyla 'hayır' denmesi gerektiğini ifade ediyorlar" dedi.

Muhalefet neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Muhalefetin 'hayır' derken neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz. Sadece yalanlar ve iftiralar üzerine, algı operasyonlarıyla 'hayır' denmesi gerektiğini ifade ediyorlar" dedi.

21 Mart 2017 Salı 11:01
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Muhalefet neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz

MALATYA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Muhalefetin 'hayır' derken neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz. Sadece yalanlar ve iftiralar üzerine, algı operasyonlarıyla 'hayır' denmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Oysa Türkiye'nin ve bölgenin gerçeği dünyadaki gelişmeler istikrarlı bir yönetim, güçlü bir yönetim istiyor." dedi.

Tüfenkci, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, yetiştiricilerle bir süre görüştü.

Daha sonra özel bir işletmeye geçen Tüfenkci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki hayvan pazarının geçmiş yıllara göre modern bir hale getirildiğini belirterek, bu konuda Büyükşehir Belediyesine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret ettiği yetiştiricilerin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Türkiye'nin birliğinden, huzurundan, istikrarından, Türkiye'nin yarınlarının gelişmesinden yana oy kullanacaklarını ve referandumda "Evet" diyeceklerini yüksek sesle haykırdığını ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi:

"Milletimiz 16 Nisan'a şimdiden hazır. Kararı net, kararı evet. Anayasa referandumuna baktığımızda muhalefetin 'hayır' derken neye 'hayır' dediğini bilmediğini görüyoruz. Sadece yalanlar ve iftiralar üzerine, algı operasyonlarıyla 'hayır' denmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Oysa Türkiye'nin ve bölgenin gerçeği, dünyadaki gelişmeler, istikrarlı bir yönetim, güçlü bir yönetim istiyor, lider bir Türkiye'nin bölgesinde bulunması gerektiği, bütün bölge halklarının mazlumların umudu olan bir Türkiye'yi görmek istiyorlar. Bunun için de 16 Nisan'da 'evet' denmesi gerektiğini ifade ediyorlar ama muhalefet sadece ve sadece tek adamlıkla, diktatörlükle veya peygambere kadar dil uzatmalarla referandumda 'hayır' demeye çalışıyor. Oysa 'evet' denmesi için Türkiye'nin, halkın ve bölgenin gerçekleri ne için 'evet' denmesini çok açık ve net şekilde ifade ediyor."

Tüfenkci, Malatya için hayvancılık ve tarımın önemine değinerek, kentin bir yandan sanayi bir yandan da tarım kenti konumunda bulunduğunu, hükümet olarak hayvancılığa önemli destekler verdiklerini bu desteklerden yetiştiricilerin sonuna kadar yararlanması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Tüfenkci, "Huzur ve güvenlik içerisinde nevruzun aslına uygun bir şekilde kutlanması, bunun bir bayram olduğunun bilinci içerisinde insanlara acılar yaşatmaktan ziyade sevinçlere vesile olmasına fırsat vermek lazım." diye konuştu.

Etkinliğe Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile yetiştiriciler de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuhalefetHayırGümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
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