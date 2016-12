KASTAMONU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ilgaz Milli Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler 3. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, toplantı için katkı sunanlara teşekkür etti.

Hizmet anlayışının bu toplantıda yeniden gözden geçirileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'yi, içinde bulunduğu şartlardan, daha ileriye götürmek için yerel yönetimlerin bundan sonraki dönemde hassasiyetle üzerinde durması gereken konuların tartışılacağını, aynı zamanda dostluk ve kardeşliklerin de pekişeceğini ifade etti.

"Şehitlerimize karşı vefa borcumuz var"

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 15 Temmuz’dan itibaren başka bir Türkiye’nin varlık gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi şartların değişmesi bakımından, yaşadığımız zorlukların bundan sonraki yolumuzu çok daha dikkatli yürümek mecburiyetinde bizi bırakmış olmasından değil, her birimiz için çok daha önemli olmuştur 15 Temmuz sonrası. O akşam Türkiye’nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyan şehitlerimize karşı vefa borcumuz, can borcumuz var. İnsanlarımız, Türkiye'nin meydanlarını doldurup, milli iradeye sahip çıkarken, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkarken, sadece hiçbir hesabı olmadan bunlara sahip çıkmak için, Allah için, vatan için, bayrak için, inançlarımız için canlarını feda ettiler. Bundan sonra her birimiz, çok daha dikkatli, gayretli, şuurlu ve çok daha fedakar bir şekilde bu sorumluluk koltuklarının hakkını vermek mecburiyetindeyiz. İnşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde bu yolculuğu, bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

AA