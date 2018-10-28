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Muasır medeniyet mücadelemiz şanlı geleceğimiz için ışıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muasır medeniyet mücadelemiz şanlı geleceğimiz için ışıktır

Muasır medeniyet mücadelemiz şanlı geleceğimiz için ışıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muasır medeniyet mücadelemiz şanlı geleceğimiz için ışıktır

28 Ekim 2018 Pazar 20:11
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Muasır medeniyet mücadelemiz şanlı geleceğimiz için ışıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'nin kazanılmasına ve yeni devletin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları tazimle yad ettiğini belirten Erdoğan, ilk Meclis'ten bugüne kadar, milli iradenin temsilcisi olarak ülkenin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerine şükranlarını sunduğunu belirtti.

Erdoğan, bin yıllık vatanın Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlere, gazilere Allah'tan rahmet dilediğini aktararak, "Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları, milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki yeni havalimanının da bu ışıklardan biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

"Malazgirt'ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta devam eden zaferlerimizden, Suriye'deki insani duruşumuza kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir. Türkiye'nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor. İşte bu sebeple ülkemiz, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu halde, insani yardımlar konusunda milli gelire göre ilk sırada bulunuyor. 

Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Tarihe, mazlumlara sırtını dönen değil evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefi bize yeter. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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