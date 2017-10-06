MTV zammı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran dönüşü uçakta yaptığı açıklamalar ve belediyelerde yapılması beklenen değişikliklere ilişkin soru üzerine Bozdağ, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde milletin duasını ve desteğini alarak hem yerelde hem de merkezi hükümette iktidar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması ve Gökçek'in istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, "Sayın Gökçek'le Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir araya geldiler, konuştular. Konuşmanın muhtevasını şu anda cevap veren olarak ben sorandan daha iyi bilmiyorum." karşılığını verdi.

"Ellerinden gelse her ikisini bir kaşık suda boğacaklar"

Bozdağ, CHP'nin "AK Parti zarar görsün" hesabıyla argüman ürettiğini ve etik bir yaklaşım ortaya koymadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye başkanlarımıza yapmadıkları hakareti düşmanlığı bırakmayanlar şimdi başka pencereden bakıyorlar. Yani sevdiklerinden değil. Ellerinden gelse her ikisini bir kaşık suda boğacaklar ama birdenbire bakıyorsunuz başka bir pozisyona geliyorlar. Bunların derdi ne Melih Bey ne Kadir Bey ne de başka bir belediye başkanımız veya vekilimiz, bakanımız, MKYK üyemiz, il başkanımız falan değil. Bunların derdi AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz, zarar verdirebiliriz. Onun için samimi ve ilkeli duruş ortaya koyduklarını düşünmüyorum."

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Bozdağ, "Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 40 oranı belirlendi ama Sayın Cumhurbaşkanı da galiba bunu yüksek buldu ve 'Revize edin' dedi. Yeni oran belirlendi mi?" şeklindeki soru üzerine, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirildi. Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldı. Sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak."

Bozdağ, "Oran belli mi?" sorusuna ise "Vatandaşlarımız şunu bilsinler, o yüzde 40'lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. 'Ne kadar olacak?' herhalde birkaç güne kadar netleşir." karşılığını verdi.

Bu konuda bir rakamın telaffuz edildiğini ama karar verilmediğini belirten Bozdağ, vatandaşların lehine bir değişim olacağını bildirdi. "Herhalde yüzde 25'i aşmayacak?" sorusu üzerine de Bozdağ, "Önemli bir artış olacağını pek düşünmüyorum." yanıtını verdi.

"Çalışanlar arasında Metin Topuz diye bir isim yok"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'la ilgili ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın hatırlatıldığı soruya karşılık, Topuz'un bir Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında çalışanların tüm bilgilerinin Dışişleri Bakanlığına iletildiğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin verdiği listede hem diplomatik hem konsüler hem de resmi çalışanlar arasında Metin Topuz diye bir isim yok. Onların çalışanı olarak gözükmüyor kayıtlarda. Çalışıyorsa onu bildirmemişler demektir."

Bozdağ, Türk yargısını anayasa ve yasaların verdiği yetkiyi kullanarak görevini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada üzerinde durulması gereken ABD Büyükelçiliğinin de bir terör örgütüyle bu kadar içli dışlı birisinin Türk makamlarına bildirilmeden ABD Büyükelçiliğinde çalışması ve bu kadar isnat bulunan birinin orada bulundurulması. 'Biz nasıl böyle birini burada tutuyoruz' diye biraz onun üzerinde kafa yorarlarsa daha isabetli olur. Türkiye-ABD ilişkilerinin iyi olması, Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarınadır."

"Alınan kararlar vakti gelince uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki gayrimeşru referandum sonrasında "hava sahaları ve sınırların kapatılacağı"na ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, IKBY'nin aldığı ve uyguladığı gayrimeşru referandum kararının Türkiye ve uluslararası hukuk bakımından yok hükmünde olduğunu anımsattı. Buna rağmen IKBY'nin bu adımı attığını belirten Bozdağ, Türkiye'nin bu konuda neler yapacağını Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulunda değerlendirerek bir yol haritası ortaya koyduğunu, tezkereyi de öne çektiğini ve tatbikat başlattığını vurguladı.

Erbil ve Süleymaniye uçuşlarının durdurulduğunu ve Türkiye'nin muhatabının Irak Merkezi Hükümeti olduğunun açıklandığını da hatırlatan Bozdağ, "Şu anda hükümetimiz ve devletimiz, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin bundan sonraki tutumuna göre hangi adımı, ne zaman atacağını kararlaştırmıştır. Bunlar tek tek eğer bir değişim olmazsa bölgede vakti geldikçe uygulamaya konulacaktır." diye konuştu.