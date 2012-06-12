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Morgtaki aziz ruhlar için nöbet tutuyoruz

Bahçeli, "Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki doğrudur, biz morgdaki aziz ruhlar için nöbet tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi.

Morgtaki aziz ruhlar için nöbet tutuyoruz

Bahçeli, "Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki doğrudur, biz morgdaki aziz ruhlar için nöbet tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi.

12 Haziran 2012 Salı 13:05
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Morgtaki aziz ruhlar için nöbet tutuyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin terörle mücadele etme, terörün belini kırma ve bölücülüğü silmeye dönük irade ve inancının bulunmadığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"AKP iktidarları döneminde terör olayları 2002'ye göre 10 kat, şehit sayısı da 15 kat artmıştır. Ve ne hazindir ki 10 Haziran 2012 gününe kadar Türk milletinin 1004 evladı Hakk'a ulaşmıştır. Başbakan Erdoğan temsilcileri vasıtasıyla Oslo'da PKK ile masaya otururken şehitler toprağa düşmüştür.''
Bu kafa yapısının şimdi kalkıp bizi morg önünde nöbet tutmakla itham etmesi, yapışık ikizi BDP’yle aynı çizgiye getirme seviyesizliği ibretlik bir manzarayı ortaya çıkarmıştır. ''Unutulmasın ki her söze verilecek bir cevabımız ve dile getirilen her iftiraya söyleyecek bir lafımız vardır'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti:
''Ancak biz, önce söze bakarız söz müdür diye, sonra söyleyene bakarız adam mıdır diye. Yine de Başbakan Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki doğrudur, biz morgdaki aziz ruhlar için tıpkı hiç bitmeyecek vatan görevi gibi nöbet tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz."
Bahçeli, 2004 yılında hukuk sistemine dahil edilen bu mahkemelere çeki düzen verilmesinin faydalı olacağını ifade ederek, ''Bugüne kadar özel yetkili mahkemelerin adaleti zamanında, tam ve hızlı olarak uyguladığı vaki olmamıştır. Tutuksuz yargılanması gerekenler yıllardır cezaevinde tutulmuş, tutukluluk halleri fiili mahkumiyetlere dönüşmüştür'' şeklinde konuştu. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, özel yetkili mahkemelere yönelik olarak ''beni alın'' sözleri ve ''devlet içinde devlet olduklarına'' değinmesinin AK Parti'nin hukuku aslında ne hale getirdiğini de gözler önüne serdiğini öne süren Bahçeli, ''Bütün bunlara rağmen özel yetkili mahkemelerin muhafazası sağlanmalı ama adaleti geciktirmelerine de müsaade verilmemelidir'' görüşünü savundu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:43
Anahtar Kelimeler:
Morgtaki Aziz Ruhlar Için Nöbet Tutuyoruz
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