Morg önünde nöbeti bıraksınlar

ANTALYA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''MHP de, BDP de artık morg önünde nöbet tutmayı bıraksın, şehitlerimizi, terörist cenazelerini istismar etmeyi bıraksınlar ve çözüm için sürece dahil olsunlar. Türkiye'nin artık buna tahammülü yok. Kürt kardeşimin de Türk kardeşimin de artık buna tahammülü yok'' dedi.

Erdoğan, partisinin Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda düzenlenen il kongresinde, terör sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi partiler ve medya olmadan bu işin çözülemeyeceğini söylediklerini hatırlatan Başbakan Erdoğan, siyasi partilere çağrı yaparak kapılarını çaldıklarını ifade etti.

Anamuhalefet Partisi'nin, geç de olsa, bu meseleyi gündemine aldığını, bundan memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konuştuk ve dedik ki: MHP'ye çağrı mı yaptınız, yaptınız. MHP kabul etmiyor mu sizi? Şu anda etmiyor. BDP malum. Bakın, eğer siz bu konuda samimiyseniz, MHP de olmasın, BDP de olmasın önemli değil. Gelin biz ikimiz beraber bu işi birlikte yürütelim dedik. Önerileriniz nelerse bu önerilerinizi sunun, heyetinize talimat verin. Ben de heyetime hemen talimat veriyorum. Birlikte çalışsınlar ve bu önerilerden yapılması gereken neyse, atılması gereken adım neyse bu adımı atmaya biz hazırız dedim. Çünkü bizin derdimiz var. Dertliyiz biz. Dertli olmayan bu işleri çözemez.

Biz bütün bunlara rağmen, aynı şekilde MHP'nin ve BDP'nin bu sorunun çözümüne samimiyetle katkı vermesini bekleriz. Çıkıyor Sayın Bahçeli, söylediği lafa bak... 'Bu bir şeytan üçgenidir' diyor. Ya Sayın Bahçeli beni konuşturtma. Affedersin, Öcalan'ı idamdan kurtaran sensin, sen. Altında senin imzan var, merhum Bülent Ecevit'in, Mesut Yılmaz'ın imzası var.

Bu bizim elimizde belge olarak duruyor. Bu sana zaten yeter. İdam cezasının kaldırılmasına kadar kadar bunu sümenaltı ettiniz, oyaladınız. Ama ne kadar oyalarsanız oyalayın o belgeler şimdi elimizde. İşte Bahçeli bu. Bunlar hep milletimizi aldattılar. Ama buna rağmen ben diyorum ki: MHP de BDP de artık morg önünde nöbet tutmayı bıraksın, şehitlerimizi, terörist cenazelerini istismar etmeyi bıraksınlar ve çözüm için sürece dahil olsunlar. Türkiye'nin artık buna tahammülü yok. Kürt kardeşimin de Türk kardeşimin de artık buna tahammülü yok."