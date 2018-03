Mısır'ın geleceğinden endişeliyiz

ANKARA - AK Parti Dışilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da darbe karşıtı gösterilere yapılan müdahalenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, "Darbe yönetimi bu anlayışını devam ettirdiği sürece Mısır'ın geleceğinin daha da kötü olacağından endişe ediyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı göstericilere, güvenlik güçlerince ateş açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Mısır'da askeri darbe yönetiminin yapmak istediklerini dilediği gibi uyuguladığına işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri yönetim meydanlarda haftalardır barışçcıl şekilde, sadece meydan da bekleyen halka karşı daha önce katliam yapmıştı. Bunun küçük çaplı denemelerini görmüştük. Maalesef artık topyekün bir şekilde bir katliam başlattılar. Üzüntü verici olan şudur; Mısır'da darbe yönetimi var ve bu rejim gücünü korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyor" diye konuştu.



Güç için bir ordu kendi insanını katlediyor



Mısır'daki bu durumunun ülkenin geleceği açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Darbe yönetimi, bu anlayışını devam ettirdiği sürece Mısır'ın geleceğinin daha da kötü olacağından endişe ediyoruz. Çünkü daha önce de sabah namaz kılarken, kendi halkına hiç acımasızca ateş etmiş, kafalarından, gözlerinden vurmuştular. Şimdi de aynı şekilde rejimi koruyabilmesi için, güç için bir ordu kendi insanını katlediyor. Böyle bir ortamda Mısır'ın geleceğinden bahsetmek söz konusu değildir."



Dünyanın geleceği için endişe verici...



"Darbe rejiminden farklı bir şey beklenmez ama esas üzüldüğümüz şey, Arap dünyasında ve Batı dünyasında kendi arzu ettikleri bir rejim olsun da bunun bedeli ne olursa olsun anlayışı var. Başından beri o yüzden darbeye darbe demediler" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi de katliamlara göz yumuyorlar. İnsan haklarıymış, temel hak ve özgürlüklermiş, bunların hiç birinin önemi yok. Yeter ki kendilerine yakın hissettikleri, kendi arzu ettikleri rejim, o ülkede olsun, gerisi önemlli değil. Kaç kişi katledilmiş, kaç kişi öldürülmüş, demokrasi elden gitmiş, her zamana savunmaya çalıştıkları konular da bile, başkalarına ders vermeye çalıştıkları konularda tamamen duyarsız dünyayı görüyoruz. Bana göre, bu durum, Birleşmiş Milletler, Avrupa kurumları, bugüne kadar kendilerini demokrasinin evi diye tanımlayan kurumların geleceği için de ve dünyanın geleceği için de endişe verici."



Mısır için tek aklı selim davarananan, İhvan



Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın son derece sağ duyulu davrandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İhvan meydanlara çıkıyor, insanlara ve demokrasiye sahip çıkın diyor. Orduyla çatışın, kavga yapın veya karşılık verin diye bir anlayışta değil. Yani Mısır için tek aklı selim davranan, Batı ve Arap dünyasında bazı ülkelerin beğenmediği İhvan."



Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından, bu ülkedeki ihtilafın çözümü için bazı Batılı ülke yetkililerinin yaptığı görüşmelere de değinen Çavuşoğlu, "Batılılar her zaman olduğu gibi, 'seçime gidilsin, işte bir an demokraki gelsin' gibi klasik şeyler söylediler. 30-40 senedir, Türkiye'de darbe olduğu zamanda bunlar söylenirdi. Onun dışında ciddi önerileri yok. Şu anda, orduya, 'katliamı durdur' diyebiliyorlar mı? Mısır'da şu anda insanlık dramı var. Mısır halkının elinden demokrasi alınmış, halk buna sahip çıkmaya çalışıyor ve onurlu bir duruş gösteriyor. Batının bu anlamda bu olumlu duruşa saygısı yok. Tek dertleri kendi istedikleri, askeri darbe rejiminin, kendi istedikleri rejim ortamını oluşturuncaya kadar gücünü koruması. Bunun için de istediği kadar insan katletsin, umrunda değil."