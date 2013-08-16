Mısır'da yaşananlar İslam ve Arap dünyası adına utanç

GEBELE

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin III. Zirvesi (Türk Konseyi) için bulunduğu Azerbaycan'ın Gebele kentinde, temaslarını izleyen Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gül, Mısır'da "Türkiye içişlerimize karışıyor" iddiasını, "Türkiye'nin uyarılarını iç meseleleri kurcalama değil bir dostun duyduğu üzüntü, yaşadığı şok ve onların dikkatini çekip, onlara yardımcı olma şeklinde görmek gerekir. Biz onlara yardımcı olmak istiyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Cuma günü olması nedeniyle kalabalıkların tekrar toplanacağını, olayların gittiği noktanın da belirsiz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananların hepsi İslam ve Arap dünyası adına utanç, bugünkü çağda. Herkes de bakıyor, görüyor, seyrediyor dışarıdan, dostları, düşmanları. Dostları bunun acısını duyuyor. Ben her ölen Mısırlının acısını duyuyorum açıkçası, hepsinin. Bunu böyle görüyorum ve onun için daha da kötüye gidişi önlemek için ne gerekiyorsa bunu yapma yönünde aklımızı kullanıyoruz. Herhalde bu ülkelerin dostları olmayanlar da var, onlar da herhalde kurşun atmadan karşılarında bu büyük güçlerin tükenmesinden herhalde seviniyorlardır."

CHP'lilerin "fişleniyoruz" iddiası

Cumhurbaşkanı Gül, CHP'lilerin "fişleniyoruz" iddiasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı olarak bana sunulan istihbarat raporlarında böyle bir şey hiç görmedim, böyle bir şey olacağını da hiç tahmin etmiyorum. Siyasi partilerle ilgili bu tip şeylerin olacağını hiç tahmin etmiyorum. Türkiye gibi hukukun, demokrasinin geçerli olduğu bir ülkede, kuralları belli olan bir ülkede bunlar olmaz, olamaz da" diye konuştu.

Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Teşkilatının Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılan III. Zirvesi kapsamında, Gül ve Nazarbayev, zirvenin yapıldığı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde görüştü.

Basın mensuplarının başlangıcında görüntü almasına izin verilen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılan III. Zirvesi'nin devlet başkanları oturumunda yaptığı konuşmada ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyelerini aynı milletin mensubu yapan değerlerin sadece ortak dil, din, tarih, kültür veya ata yurt değil, parlak bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve iradesi olduğunu söyledi.

Gül'ün konuşmasında öne çıkan ifadeleri şunlar:

- Bugün bizleri aynı milletin mensubu yapan değerler, sadece ortak dilimizi, dinimiz, tarihimiz, ortak kültürümüz veya ata yurdumuz değil, parlak bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Halklarımız arasındaki gönül birlikteliği, etnik ayrımcı, dışlayıcı ve çatışmacı bir temele dayanmamaktadır.

- Karşı karşıya bulunduğumuz sorun ve imtihanlarla birlikte mücadele etmek ve fırsatlardan beraberce yararlanmak, güçlerimizi birleştirmek suretiyle mümkün olabilmektedir.