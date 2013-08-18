Mısır'da devlet terörü var

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Töreni'ne katıldı.



Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Mısır'da yaşanan olaylara da değindi. Bir süredir kardeş ülke Mısır'da herkesi üzen, yaralayan, acılara sevk eden gelişmeler meydana geldiğini ve 25 Ocak 2011'de bir halk devrimi gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Mısır demokrasiye ilk adımını attı. Bu bir uyanıştı. Aslında bu otokratik, dayatmacı dikta rejimlerinin yıkılışıydı. Bu, barışa selamdı. Aslında bu Adeviyye'den, Tahrir'den dünya demokrasisine bir selamdı. Ama ne yazık ki bu selamı almayan, gözü olduğu halde görmeyenler de vardı. 70 yıl süren diktatörlük sona erdi. Mısır halkı yöneticilerini sandıkta belirlemeye başladı" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Mısır'da ramazan ayının hemen öncesinde bir askeri darbe yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"70 yıl sonra başlayan demokratikleşme süreci, çok ağır şekilde yaralandı. 70 yıl otokratik rejime sabredenler veya o totaliter rejimleri destekleyenler, bir yıl yüzde 52 oyla iş başına gelen Sayın Mursi'ye tahammül edemediler. Bu ne demekti? Bu dünyada 'biz demokratız' diyenlerin bir yerde ikiyüzlülüğünü gösteriyordu. Aslında bunlar demokrat değildi. Çünkü bunlar kendilerine kukla olacak rejimleri istiyorlardı. Biliyorlardı ki, Mursi yönetimi, yolsuzluklara son verecekti. Biliyorlardı ki, yoksulluk içinde kıvranan Mısır yeniden ayağa kalkacaktı. Ama buna bir yıl dahi tahammül edemediler ve ne yaptılar? Darbe. 'Ama' dediler, 'ama' neymiş ama, 'Mursi herkesi kucaklamadı.' Nasıl birşey bu, yüzde 52 işbaşına getiriyor. Herkesi kucaklamadı diyenler, kendisine darbe yapan Sisi'yi Genelkurmay Başkanlığına getiren kim? Mursi. Milli Savunma Bakanlığına getiren kim? Mursi. Şu anda Cumhurbaşkanlığına gelen zatı Anayasa Mahkemesi Başkanlığına getiren kim? Mursi. Mursi'nin darbe yapıldığı zaman kabinesinin 3'te 2'si Mübarek'ten kalma bakanlardı. Dünyaya sesleniyorum; bunun neyini inkar edeceksiniz? Bunu yapan bir insana karşı, Milli Savunma Bakanlığına getirdiği kişi, düşünebiliyor musunuz, darbeyi yapıyor. Tabii bunların arkasında olanlar var."



Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:



-Şimdi soruyorum: Darbe yönetimine 16 milyar dolar desteği verenler, eğer bana sorarsanız, onlar darbe yönetiminin ortaklarıdır.



-Şu anda Mısır'da devlet terörü icra edilmektedir. Mısır'da 2 ayrı tablo var, bir tablo firavunun izinden gidenler, bir tablo Musa'nın izinden gidenler. Tarih bunu böyle yazacak.



-İbadethanelere, camilere, kiliselere yapılan saldırıları da şiddetle kınıyor, tüm tarafları daha fazla hassasiyete davet ediyorum. Ama oyuna bakın, şu anda Müslüman Kardeşler kiliseleri koruma altına alıyor ve malum uluslararası medya, hani 'Gezi medyası' vardı ya Türkiye'de ve dünyada, aynı orada ne varsa burada da onlar var. Bunlar şimdi ne diyor biliyor musunuz? 'Müslüman Kardeşler 30 tane kilise yaktı' diyorlar. Halbuki kiliseleri koruma gayretinde olanlar onlar.



-Buradan sesleniyorum, Mısır'a da sesleniyorum, dünyaya da sesleniyorum: İnsanların ibadethanesi mahsundur ama bunlar Suriye'de de Mısır'da da camilerimizi yaktılar, yıktılar. Ha Beşar ha Sisi bunların birbirinden farkı yok. Bunlara destek verenlerin de birbirinden farkı yok, aynı.



-Mısır'da adalet isteyen insanlara kurşun yağdırılırken susan, susarak onaylayan, susarak teşvik edenler, vicdanlarıyla yüzleşmeyecek kadar o kanın içine batmıştır.



-Bugün Mısır'da susanlar, yarın sıra kendilerine geldiğinde konuşamayacaklar. Bugün Mısır'da demokrasinin katline seyirci kalanlar, yarın çıkıp da hiç kimseye demokrasi dersi veremezler. Bugün Mısır'da darbeye darbe diyemeyenler, sıra başka bir ülkeye geldiğinde seslerini yükseltemezler. Bugün Mısır'da oynanan oyunu yarın çıkacaklar, bir başka İslam ülkesinde oynayacaklar. Bugün Mısır'da sergilenen vahşeti yarın belki de bir başka ülkede sergileyecekler. Belki Türkiye'yi karıştırmak isteyecekler. Çünkü bu bölgede güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu bölgede, istikrarlı, huzurlu, kalkınmış ülke istemiyorlar. Biz bu tuzağı bozacağız."



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye içinde hem de dünyada Türkiye'nin Mısır ile ilgileniyor olmasından rahatsız olanların bulunduğu belirterek, "Türkiye de sussun istiyorlar, Türkiye de Mısır'a sırtını dönsün istiyorlar, Türkiye de katliamı görmesin, darbeyi görmesin, ilkelerini ayaklar altına alıp, vicdanını çiğneyip sessiz kalsın istiyorlar. Türkiye konuştukça, Türkiye tepki gösterdikçe, Türkiye hakkı, adaleti dile getirdikçe birileri vicdanlarıyla baş başa kalıyor ve bundan rahatsız oluyorlar" dedi.



Rabia işaretiyle destek



Başbakan Erdoğan, Mısır ile ilgili değerlendirmeleri sırasında, gerek Kahire'de gerek dünyanın dört bir yanında darbe karşıtlarının simgesi haline gelen "rabia" işareti yaptı.



Erdoğan'ın elini kaldırarak, 4 parmağıyla bu işareti yapması üzerine, törene katılan vatandaşlar da üzerinde "rabia" simgesi bulunan dövizleri kaldırarak destek verdi.



"Rabia" işareti, Mursi yandaşlarının toplandığı Rabiatul Adeviye Meydanı'ndan geliyor. Rabia, Arapça'da 4'üncü anlamını taşıyor.



Bursa İl Başkanlığı'nın yeni binasını açtı



Törenin ardından Başbakan Erdoğan AK Parti Bursa İl Başkanlığının yeni binasının açılışı yaptı. Erdoğan, Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa'nın özel bir yeri olduğunu vurguladı.



Erdoğan, "Bursa, yeşil Bursa olarak hep anlatılır ama Bursa'nın yeşilini yok ettiler. Bursa'yı beton yığını haline getirdiler. Bursa'ya ilgisiz kaldılar. Bu ilgisizliği, attığımız kentsel dönüşüm, değişim adımıyla artık yok edeceğiz. Yapılacak binalar kibrit kutuları gibi olamayacak. Binalar, yerel mimarisiyle Osmanlı-Selçuklu mimarisiyle Bursa'ya yeniden o tarihi havasını kazandıracak" diye konuştu.





