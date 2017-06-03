Milli Savunma Bakanı Işık, Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın dün Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftarda bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Işık Kara Harp Okulu'ndaki iftarda, yemek duasına katılarak, öğrencilere "Afiyet olsun" dedi.

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile aynı masada oturduğu öğrencilerle bir süre sohbet etti.

İftarın ardından öğrencilere seslenen Işık, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz'un ardından eğitime ara veren ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesine alınan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulunda eğitimler tekrar başlamıştı.

13 Mart 2017'de eğitim ve öğretime başlayan Kara Harp Okulu'na, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden yatay geçişle öğrenci temin ediliyor. Bu kapsamda Kara Harp Okulunda 357 Harbiyelinin eğitimi sürüyor.

Kara Harp Okulu'nda ayrıca dost ve kardeş ülkelerden gelen 297 misafir askeri öğrenciler de eğitim alıyor. Dış kaynaktan temin edilen bin 91 muvazzaf subay adayı, aralık ayında eğitimlerini tamamlayarak, Kara Harp Okulundan mezun olacak ve teğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılacak.