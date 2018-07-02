Milletvekilleri mazbatalarını alıyor

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara'dan seçilen farklı partilerden adaylar, sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara milletvekilleri, mazbatalarını, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş'tan aldı.

Mazbatasını teslim alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye, millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını diledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekillerini tebrik etti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin güvenli yapılması ve hızlı sonuç alınması noktasında önemli gayretleri olduğunu ifade eden Destici, YSK yetkilileri ile seçim sırasında sandıklarda görev yapan herkese teşekkür etti.

Destici, "Türk milleti demokrasiye inancını her zaman ortaya koymuştur. Dünyada seçime katılımın yüzde 90'larda olduğu ülke sayısı çok azdır. Özellikle ileri demokrasiye sahip olduğunu iddia eden ülkelere baktığımız zaman seçime katılımın yüzde 50-60'larda olduğunu görüyoruz. Ama Türk milleti, demokrasiye inancını sandığa giderek, milli iradenin tam olarak yansıtılması anlamında büyük gayret göstererek bir kez daha göstermiştir. Milletimize de bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.