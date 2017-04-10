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Milletvekili milletvekilini muhtar sandı

CHP Balıkesir Milletvekili Tüm, Domaniç ilçesinde ziyaret ettiği muhtarlar derneğinde, başkanın masasında oturan AK Parti Kütahya Milletvekili Kavuncu'yu muhtar sandı.

Milletvekili milletvekilini muhtar sandı

CHP Balıkesir Milletvekili Tüm, Domaniç ilçesinde ziyaret ettiği muhtarlar derneğinde, başkanın masasında oturan AK Parti Kütahya Milletvekili Kavuncu'yu muhtar sandı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 15:59
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Milletvekili milletvekilini muhtar sandı

Referandum çalışmaları için Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, muhtarlarla toplantı yapan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'yu muhtar sanarak hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve ardından gerçeği öğrenince birbirlerine sarılmaları güzel bir anı oluşturdu.

Referandum çalışmaları kapsamında Domaniç Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Kavuncu'nun, muhtarlarla toplantı yaptığı sırada, salona CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm girdi.

Bu sırada Dernek Başkanı Mehmet Ayverdi'nin masasında oturan Kavuncu'nun yanına yaklaşan Tüm, "Sayın Muhtarım hayırlı günler. Sizinle bir fotoğraf çektirelim." deyince Kavuncu da "Sayın Vekilim, ben muhtar değil milletvekiliyim. Sağlık Komisyonu Başkanıyım. Nasıl tanımazsınız?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine CHP'li Tüm de "Kusura bakmayın muhtarlar derneği dedikleri için öyle dedim. Sizi tanımaz mıyım vekilim." diye konuştu.

Yaşanan diyaloğun ardından, milletvekilleri birbirilerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Referandum çalışmalarıReferandumKütahya DomaniçCHP BalıkesirMehmet TümAK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu
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