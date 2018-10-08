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Milletvekili Beko'dan kamuya geçen işçiler için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Beko, taşerondan kamuya geçirilen işçilerin ücretleri ile mali, sosyal ve sendikal haklarına ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdiği bildirdi.

Milletvekili Beko'dan kamuya geçen işçiler için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Beko, taşerondan kamuya geçirilen işçilerin ücretleri ile mali, sosyal ve sendikal haklarına ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdiği bildirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:23
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Milletvekili Beko'dan kamuya geçen işçiler için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin yasalaşması halinde kamuya geçirilen işçilerin farklı işkolunda yer alması sonunun sona ereceğini, 2020'ye kadar yeni toplu iş sözleşmesi yapılmasına getirilen engelin de ortadan kaldırılacağını belirtti.

Kanun teklifiyle, merkezi idareler ile yerel yönetimlerde kadroya geçirilen işçilerin 2020'ye kadar Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmesine tabi kılınmasına son verilmesinin amaçlandığını ifade eden Beko, teklifin yasalaşmasıyla kadroya geçirilen işçilerin, eski kadrolu işçiler için imzalanan kamu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabileceğini söyledi.

Beko, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

İşsizlik Fonu'na ilişkin bir soru üzerine, bu fonun, işsiz kalan kişinin hakkı olduğunu ancak amacı dışında kullanılmaya başlandığını savundu.

Son günlerde kamu bankalarına İşsizlik Fonu'ndan para aktarıldığının söylendiğini aktaran Beko, "İşsizlik Fonu, Varlık Fonu içerisine de aktarıldı. Bunlar anayasaya aykırı konulardır. Bu İşsizlik Fonu işsiz kalan arkadaşlarımız için bir can simididir, işçiler için kutsal bir paradır. Kesinlikle kimsenin oraya el uzatmaması gerekir." dedi.

Kani Beko, Türk-İş ve Hak-İş'in ekonomik kriz karşısında sessiz kaldığı iddialarına ilişkin bir soruya cevap verirken de gelecek günlerde iki konfederasyonun da ekonomik krize karşı alanlara çıkacağını düşündüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCHP İzmir Milletvekili Kani Beko
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