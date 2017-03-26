Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, Binali koltuk meraklısı değil. Memleketim, milletim için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Bir de kalkmış Cumhurbaşkanı'na 'tek adam' diyorsun. Milletin seçtiği, tek adam olmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Yıldırım, 2004 yerel seçimlerinin Siirt'ten start aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 seçimlerini yine bu kentten başlattığını hatırlatan Yıldırım, Siirt'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

Siirt'in, 2007 halk oylamasında destan yazdığını, yüzde 94'ün üzerinde "Evet" oyu verdiğini anımsatan Yıldırım'ın, "16 Nisan'da bu rekoru kırmaya hazır mısınız?" diye sorması üzerine, alandan "Evet" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Maşallah Siirt işi bitirmiş, Siirt 'Eri, eri, eri' (Evet, evet, evet) diyor." ifadelerini kullandı.

"Milletim için bir Ali değil bin Ali feda olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben hayır diyorum, çünkü Binali Bey'in koltuğunu kaybetmesini istemiyorum." ifadesini kullandığını belirten Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, Binali koltuk meraklısı değil. Memleketim, milletim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Ama sen kendine bak. 7 seçim kaybetmişsin, hala koltuğa yapışmış duruyorsun. Bir de kalkmış Cumhurbaşkanına 'tek adam' diyorsun. Milletin seçtiği, 'tek adam' olmaz." diye konuştu.

"Tek adam" söylemi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan Yıldırım, "Senin hatırın için iki cumhurbaşkanı, iki belediye başkanı, iki muhtar mı seçeceğiz? Olur mu böyle şey? Bu hakikaten okumuyor. Ne geliyor ne gidiyor haberi yok. Okuma yazması var ama okumuyor." dedi.

"Şanzımanı dağıttı"

Kılıçdaroğlu'nun "Bu değişiklik olursa başkent Ankara'dan İstanbul'a taşınacak" dediğini de söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Allah akıl fikir versin. Bu yaştan sonra, nasıl olacaksa. Böyle bir şey olur mu? Anayasanın ilk 4 maddesi değişmiyor, değişmesi teklif edilemiyor. Orada Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu yazıyor. Kanunla değişmez. Meclis değiştiremez. Anayasa değişikliği lazım. Onu da millet yapıyor. Ama bu zat daha geçen yıl diyordu ki 'Anayasanın değişmez maddeleri de değişir.' Şimdi onu unuttu, bize diyor ki 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceksiniz.' Yalanın bu kadarına da pes doğrusu. Kılıçdaroğlu, şanzımanı da dağıttı. Nereye gideceği, nereye toslayacağı belli değil. Bakalım daha ne yalanlar çıkacak."

Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi muz cumhuriyeti zannediyor. Ey Kılıçdaroğlu, bırak sen salon salon gezmeyi de Siirt'e gel, Pervari'ye, Hakkari'ye, Şırnak'a gel. Buralarda konuş. Bu millet demokrasi ve özgürlükler konusunda kendini ispat etmiştir. Bu millet birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden asla vazgeçmez. Bunun ispatı Siirt'tir, bu meydandır." dedi.