'Milletin iradesinin üzerine söz söyletmeyiz'

DENİZLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığınca Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin sandık kurulu görevlilerine Kültür Sitesi'nde verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, sandıklar vasıtasıyla emanet edilen milletin iradesinin henüz daha tecelli etmese de milletin iradesinin üzerine bir tek söz söyletmeyeceklerini, millet ne derse onun olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet kurma görevini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdiği andan itibaren Davutoğlu'nun hiçbir ön şartı olmaksızın tüm siyasi partileri büyükten küçüğe doğru ziyaret edeceğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Önce 'millete hizmete var mısınız' diyecek. Ondan sonra ikinci turdan itibaren detaylı görüşmeler başlayacak. Şundan emin olun, o sizlerin emekleriyle, milletin iradesinin tecelli ettiği 7 Haziran sonuçlarıyla bu ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, elimizden gelen her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Milletin iradesinin tecellisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Ekonominin seçimi sevmediğini vurgulayan Zeybekci, son bir yıl içinde üç seçim gerçekleştirildiğini ama hükümet kurulmazsa bu ülkenin bir seçimi daha yapabileceğini ve ekonomiye de hiçbir şey olmayacağını kaydetti.

Sandıktan çıkan milletin iradesine hiç kimsenin saygısızlık yapmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Onun için sonuna kadar gayret göstereceğiz ama milletin iradesini rezil etmeye müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimseye şöyle kalkıp da milletin huzurunda AK Parti'ye, 'hadi gidin bakalım, dolaşın bütün kapıları, en son çaresiz kalırsanız belki biz gelelim hükümete' dedirtmeyeceğiz. Gerekiyorsa tekrar millete gitmekten asla çekinmeyiz ve asla da çekinmeyeceğiz. Millet hakemdir ama asla bizden dolayı, AK Parti'den dolayı olmayacak. Türkiye'nin hükümetsiz kalması asla ve asla AK Parti'den dolayı olmayacak. Çünkü millet dedi ki, 'Yüzde 41'le sizi birinci parti yapıyorum, hükümeti kur' diye görev verdi. Onun için sonuna kadar gayret göstereceğiz ama milletin iradesini rezil etmeye müsaade etmeyeceğiz."