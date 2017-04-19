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Milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Bugün yapmamız gereken seçimin meşruiyetini tartışmak yerine, milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarmak olmalıdır." dedi.

Milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Bugün yapmamız gereken seçimin meşruiyetini tartışmak yerine, milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarmak olmalıdır." dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:23
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Milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarılmalı

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonucuna ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar ve muhalefetin, milletin ortaya koyduğu iradeyi olgunlukla karşılaması gerektiğine işaret ederek, bu seçimin sayısal sonucundan daha çok, siyasal ve sosyal sonuçlarının önem arz ettiğini anlatan Karamollaoğlu, "Bugün yapmamız gereken seçimin meşruiyetini tartışmak yerine, milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarmak olmalıdır. Almamız gereken en önemli dersler ise bu seçimde 'kutuplaştırıcı' ve 'ötekileştirici' üslup kaybetmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Halk oylamasının sonucundan çıkarılacak mesajın iyi okunmasını isteyen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye bu sonuçla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, iktidar mensupları tarafından atılacak adımlar çok daha önemli hale gelmiştir. Bundan sonraki süreçte yüzde 49'un endişeleri hassasiyetle dikkate alınmalıdır."

"Problemlerin çözümü sokakta aranmamalı"

"Birtakım hatalar olmasına rağmen, problemlerin çözümünü sokakta aramanın doğru olmayacağını" ifade eden Karamollaoğlu, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "Lütfen Türkiye'yi her şeye rağmen bir sıkıntının içine sokacak beyanlarda bulunmasınlar, adımlar atmasınlar. Eğer çözülecek bir şey varsa, bunu hukuki merciler nezdinde çözmeye çalışsınlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiMillet
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