'Milletimizin direnişi tarihe kahramanlık destanı olarak geçti'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muş'ta Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Eroğlu, Muşluların fahri hemşehrisi ilan edilmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Fahri hemşehri olmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini bu nedenle kentin gelişmesi için daha çok gayret edeceğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da Muş demokrasiye, birlik ve beraberliğine sahip çıktı. 15 Temmuz'da tarihimizin en alçak, en sinsice hazırlanmış alçak darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanlıktan dolayı Muş halkına teşekkür ederim. Sultan Alparslan'ın torunlarına da bu yakışır. Bu, Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimiydi ama milletimiz kahramanlığıyla buna 'dur' dedi. Milletimizin direnişi sadece Türkiye'nin değil dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Artık böyle bir darbe girişimine kimse rüyasında bile teşebbüs edemeyecek. Bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi kimse bozamayacak."

"Muş yatırımlar için ideal bir yer"

Muş'un bir eylem planını hazırlayarak kentle ilgili planlarını ortaya koyması gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Buradan bütün Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Muş yatırımlar için ideal bir yer, gelin. Yatırım yapmak için bölgeye gelen yatırımcıların önüne kırmızı halı sermek bizim boynumuzun borcu. Yatırımcıları buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.mlarla ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Malazgirt'te telekonferansla ağaç dikim törenine katılarak, çiftçilere sertifika dağıttı.