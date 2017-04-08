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"Milletimiz, yeni anayasanın özünü kavradı"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, vatandaşların yeni anayasayı karar verebilecek kadar iyi bildiğini belirterek, "Milletimiz yeni anayasanın özünü kavramış durumda." dedi.

"Milletimiz, yeni anayasanın özünü kavradı"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, vatandaşların yeni anayasayı karar verebilecek kadar iyi bildiğini belirterek, "Milletimiz yeni anayasanın özünü kavramış durumda." dedi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:40
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"Milletimiz, yeni anayasanın özünü kavradı"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentopyeni anayasanın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. 

Vatandaşların 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında neye oy vereceklerini gayet iyi bildiklerini ifade eden Şentop, yeni anayasada anlaşılmayacak hiçbir maddenin bulunmadığını vurguladı.

Yeni anayasanın bir kesim tarafından vatandaşlara yanlış anlatıldığını aktaran Şentop, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın 'hayır'cılardan daha çok bildiği kanaatindeyim. 'Hayır'cılar da biliyor aslında ama çoğu zaman çarpıtmayı tercih ediyorlar. Çeşitli kesimlerden vatandaşlarımızla zaman zaman birlikte oluyoruz. Geçen günlerde de İstanbul'da ev hanımlarıyla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın bizlere sorduğu sorularla gördüm ki, çok detaylı bir şekilde vakıflar hatta ben çok şaşırdım. Vatandaşlarımızın sorduğu sorulardan ne kadar vakıf oldukları ortaya çıkıyor."

Sahada yaptıkları çalışmalarda çok güzel ve teknik sorularla karşılaşmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Şentop, anketlerde de vatandaşların bilinçli olduğunu gözlemlediklerine işaret etti.

Vatandaşların yüzde 70'inin yeni anayasayı iyi bildiğine dikkat çeken Şentop, "Vatandaşlarımız yeni anayasayı karar verebilecek kadar iyi biliyor. Bu konu da Türkiye'nin gündemine yeni gelen bir mesele değil. Türkiye uzun yıllardır anayasayı tartışıyor. Milletimiz bu işin özünü biliyor ve kavramış durumda." diye konuştu.

"Milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyorlar"

Şentop, "Referandum sonrası lokantaların kapatılacağı, illerin eyalet olacağı" gibi iddialara ilişkin ise "Bunları aklı başında hiç kimse söylemez." dedi.

Bu iddialara ilişkin düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini belirten Şentop, bu tür görüşleri ortaya atanları samimi görmediğini vurguladı.

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlara 16 Nisan'da iyi bir ders vereceklerini anlatan Şentop, "Bazıları ölçüyü kaçırmış durumda. Ya gerçekten bilmiyorlar ya da ciddi anlamda samimiyetsizler. Ben açıkçası samimi olduklarını düşünmüyorum. Ama bu kadar ölçüsüz, dayanıksız yalanlara da kimsenin inanması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin istikrarı ve itibarını arttıracağını dile getiren Şentop, Türkiye'nin de bölgesinde güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için bu değişikliğin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopYeni AnayasaHalk OylamasıTBMM Anayasa Komisyonu
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