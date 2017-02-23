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Milletimiz ne derse o olacak

Kalkınma Bakanı Elvan, halk oylamasına ilişkin, "Milletimiz ne derse o olacak. Burada her birimize çok önemli görev düşüyor." dedi.

Milletimiz ne derse o olacak

Kalkınma Bakanı Elvan, halk oylamasına ilişkin, "Milletimiz ne derse o olacak. Burada her birimize çok önemli görev düşüyor." dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:38
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Milletimiz ne derse o olacak

MARDİN

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, medeniyet, ticaret ve el sanatları şehri olan Mardin'i "cazibe merkezi" yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi. 

"Bizim tek yarimiz var, o da milletimizdir. Bizim tek yarimiz var, 81 vilayetiyle bu ülkedir." diyen Elvan, ülkeye hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Bakan Elvan, vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozanlara, eşkıyalığa, çeteciliğe kalkanlara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Huzurumuzu, istikrarımızı bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Birlikte memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Yollar, hastaneler, üniversiteler, okullar ve barajlar yapılır. Ülkenin kalkınması için her türlü alt yapı yatırımları yaptık, bundan sonrada yapmaya da devam edeceğiz. Ancak şunu ifade etmeliyim. Yeryüzünde başka Mardin yok, yeryüzünde başka Türkiye yok. Onun için bu ülkeye birlikte sahip çıkacağız." diye konuştu.

"Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz"

Bakan Elvan, onun için terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini, terörün aramıza nifak sokmasına da asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Ülkenin bir sorunu varsa bunu birlikte çözeceklerini, ihanete asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Elvan, "Asla ve kat'a birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyeceğiz. Hiçbir millet birtakım boş emeller peşinde koşan eşkıyaya pabuç bırakmaz. Hiçbir devlet kendisine karşı isyan eden eli kanlı terör örgütlerine, 'oh ne güzel yapıyorsun, seni hoş gördüm, aferin' demez. Nasıl 15 Temmuz’da darbeci hainlere millet olarak, 81 il olarak, Mardin olarak müsaade etmedik, sizin oyunuzu çiğnetmedik, sizin emanetinizi yere düşürmedik, hep birlikte bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bu hassasiyetle hareket edeceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Daha gelişmiş bir Türkiye için bu değişiklik şart"

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasını anımsatan Elvan, anayasa değişikliği referandumu için takvimin işlemeye başladığını kaydetti.

Milli iradeyi tamamen hakim kılmak ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan'da milletin ayağına gidildiğini belirten Elvan, "Milletimiz ne derse o olacak. Burada her birimize çok önemli görev düşüyor. Hepimizin omuzlarında ağır bir yük var. Zira bu değişiklik ülkemizin geleceği için, milletimizin geleceği için, çocuklarımızın ve torunlarımızın yarınları için çok ama çok önemli. Daha güçlü, daha müreffeh, daha gelişmiş bir Türkiye için bu değişiklik şart." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı ElvanReferandum
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