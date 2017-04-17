Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90704
ALTIN
151.855
DOLAR
3.6649
STERLIN
4.6046
EURO
3.9015
25 bin hasta 'sandığa' taşındı
25 bin hasta 'sandığa' taşındı
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
Karatecilerden 12 madalya
Karatecilerden 12 madalya
"Barcelona'nın kapısından döndüm"
"Barcelona'nın kapısından döndüm"
"Milletin iradesi istikrar dedi"
"Milletin iradesi istikrar dedi"

'Milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır'

AK Parti Genel Sekreteri Gül, "Yüzde 85 gibi bir katılım, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. 16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır." dedi.

'Milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır'

AK Parti Genel Sekreteri Gül, "Yüzde 85 gibi bir katılım, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. 16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır." dedi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 16:55
15 Okunma
'Milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır'

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gülhalk oylamasında yüzde 85 gibi yüksek bir katılımın, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Gül, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, milletin bir kez daha çok müstesna bir olgunluk içinde sandık başına giderek, hür iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusunda kararını ortaya koyduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre 25 milyonu aşan "evet" oyuyla ve 1 milyon 379 bin oy farkla anayasa değişikliğinin kabulünün onaylandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu halk oylamasında yüzde 85 gibi yüksek bir katılım, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Oyunun rengi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz. 16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır. Artık sürekli istikrar üretecek bir sisteme geçmiş olduk. Türkiye, tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime karar vermiştir. Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü yönünde tercihini ortaya koymuştur."

"Herkes yeni hedeflere odaklanmalı"

Gül, her zaman Anadolu irfanını yansıtan Gaziantep'in de halk oylamasında üzerine düşeni yaptığını ve tercihini yüzde 62,45 "evet" yönünde kullandığını vurguladı.

Halk oylamasının bittiğini ve yaşanan tüm tartışmaların geride kaldığına dikkati çeken Gül, "Bugünden itibaren gereksiz tartışmalarla ülkemizin gündemini meşgul etmek yerine, tüm Türkiye olarak herkesin yeni hedeflere odaklanmasında fayda görüyoruz. Kısır siyasi tartışmalarla, milletin iradesini yansıttığı bu sonucu tartışma malzemesi haline getirmenin, ülkemize ve milletimize faydası yoktur. Milletimiz üzerine düşen görevi demokratik olgunlukla yerine getirmiştir. Bundan sonra her seviyede birlik ve beraberlik içinde iri ve diri bir Türkiye için gerek ekonomide gerek siyaset alanında her türlü adımı atacağız.'' ifadelerini kullandı.

"Milletimizin 'evet' kararı olgunlukla karşılanmalı"

Milletten aldığı iradeyle Meclis'in uyum yasalarını çıkaracağına dikkati çeken Gül, açıklamasını şöyle tamamladı:

''Hükümetimiz, halkımızın refahının arttırılması, Gaziantepimizin ve ülkemizin kalkınması için ekonomik tedbirleri süratle alacaktır. Milletimizin gösterdiği demokratik olgunlukla verdiği 'evet' kararını her siyasi partinin saygı ve olgunlukla karşılaması gerektiğini de burada not etmek isterim. Demokrasiye ve millet iradesine saygısı olan partilerden milletimizin de beklentisi budur. Sandığa giderek güçlü Türkiye için 'evet' diyen, demokrasimize ve cumhuriyetimize güç veren tüm hemşehrilerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin 'evet' kararı, ülkemiz, milletimiz ve gazi şehrimiz için hayırlara vesile olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel SekreteriAK PartiAbdulhamit GülHalk OylamasıTürkiye Büyük Millet MeclisiAnayasa Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Herkesin sistem değişikliğine razı olması icap eder"
"Herkesin sistem değişikliğine razı olması icap eder"
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi
"YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız"
"YSK'ya eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız"
"MHP ve AK Parti'nin yürüttüğü 'evet' kampanyaları hedefine ulaşmıştır"
"MHP ve AK Parti'nin yürüttüğü 'evet' kampanyaları hedefine ulaşmıştır"
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
"Referandum sonucu tam bir zaferdir ve çok büyük bir başarıdır"
"Referandum sonucu tam bir zaferdir ve çok büyük bir başarıdır"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ