CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de tutuklu yargılanan Rıza Sarraf davasına ilişkin izlenimleri aktardı, soruları yanıtladı.

Aksünger, medyada CHP'nin Rıza Sarraf davasını neden takip ettiği yönünde eleştiriler yer aldığına işaret ederek, "Birileri takip etmiyor taklidi yaptığı için biz takip ediyoruz. Biz bu memleketi yönetmeye talip bir partiyiz. Milleti ilgilendiren her şey bizi ilgilendirir." dedi.

Türkiye'nin önemli bir sıkıntı sürecine gireceğini ileri süren Aksünger, uluslarası hukukun gereğinin yapılmadığı bildirdi.

AK Partili bazı belediye başkanlarının istifa edeceği iddiaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Aksünger, "Hangisi yorulmuş, yorulmamış onu bilmem ama hangisi yolsuzluğa bulaşmış, hangisi yorulmuş bunu bir kere söylemeniz lazım. İstifa nedeni, gerekçesi varsa verirsiniz savcılıklara gereğini yaparlar. Ondan sonra istifa ederler." açıklamasında bulundu.