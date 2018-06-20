Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye o baskı altındaki parlamenter sistem düzeninden demokrasinin bir diğer versiyonu olan başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek." dedi.

Demircan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Canik Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türk Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Gençlik Buluşmaları toplantısına katıldı.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini vurguladı.

Türkiye'deki darbelerin dış bağlantılarına dikkat çeken Demircan, ülkenin içeriden yapılan müdahalelerle geriye götürüldüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin krize döndüğünü, AK Parti'nin krizi anayasa değişikliğiyle çözdüğünü ifade eden Demircan, "Referanduma gidecek şekilde 330 üzerinde oyla cumhurbaşkanını millet seçsin dedik. Milletimize götürüldü, ekimdeki referandumla milletimiz yüzde 69'la 'getirin ben seçeceğim' dedi. Aslında o gün, o bizim bozuk düzen sistem, parlamenter, darbelerin vesayetlerin baskısı altındaki sistem o gün bitti. Görmezden geldiler. Çünkü millet 'ben seçeceğim' dedi, 'bu ülkenin sahibi benim' dedi." diye konuştu.

"Statüko milletin gücünü ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimiyle gördü"

Statükonun milletin gücünü ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimiyle gördüğünü söyleyen Demircan, şöyle devam etti:

"O süreç hafızalardan biraz flu geçti. Milletle burun buruna gelindi. Sistem, o statüko, aslında milleti gerçek gücüyle gördü karşısında. Ama bırakmadılar. Peşinden 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Fevkalade ciddi bir olay... Millet liderinin öncülüğünde, sokağa çıktı ülkeyi uçurumun kenarından çekti aldı. Allah milletimizden razı olsun. Türkiye çok büyük bir tehlikeyi atlattı. Bu seçimde önce aslında biz, demokrasi konusunda önemli bir karar aldık, 16 Nisan 2017'de. Biz aslında sistemin hukuki kısmını, yasal düzenlemesini yaptık. Anayasa değişikliğini 16 Nisan'da yaptık. Şimdi geriye ne kaldı? Fiili uygulaması. Bu fiili uygulamayla Türkiye o baskı altındaki parlamenter sistem düzeninden demokrasinin bir diğer versiyonu olan başkanlık sistemi cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek. Hükümeti millet seçmiş oluyor. Orada kapalı kapılar arkasında, Güneş Motel'lerde kötü örnekler yaşanmayacak. Her şey milletin önünde, millet hükümeti kurar, iş biter. Peşinde güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var. Çünkü yeni dönemin kurumsal ve mevzuatsal altyapısı bu dönemde inşa edilecek. Burada zaman kaybına tahammülümüz yok."

"Orada ipe çekilen Adnan Menderes'ti şeklen ama milletin iradesi asılmıştı"

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Ahmet Demircan, "100 yıl sonra yeniden bölgeye geldiler, ellerinde cetveller, kalemler, haritaları yeniden çizmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmemek için de Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü olmanın en önemli kısmı, önce zihinde mesele aşılmalı. Biz irademizi bir araya getirmeliyiz. Zihniyette dönüşüm tamamlanmalı ki elhamdülillah Türkiye iki büyük dönüşümü yaşıyor. Biri zihniyette. Bu bir yere kadar geldi. Etkilerini görüyoruz. Eski dönemde asıl olan devlet anlayışı önemliydi. İnsan, millet ikinci plana itilmişti. Onun yansımasıydı zaten siyasete müdahale, onun yansımasıydı zaten milletin oylarıyla gelmiş başbakanı asmak. Orada ipe çekilen Adnan Menderes'ti şeklen ama milletin iradesi asılmıştı. Millete bakış açısını temsil ediyordu o." ifadesinde bulundu.

Demircan, sistemdeki dönüşümle güçlü iktidar, güçlü meclis ve güçlü Türkiye yoluna girileceğini de belirtti.

Türkiye'nin kendi iradesiyle kaynaklarına hakim olacağını ve kendi gücü ile işbirliği alanlarını tesis edeceğini vurgulayan Bakan Demircan, şunları dile getirdi:

"Bir ülkede kalkınma olacaksa önce istikrar olacak huzur olacak, barış olacak. Huzurun olmadığı, istikrarın olmadığı yerde kalkınma olur mu? Ama şimdi elhamdülillah Türkiye gücünü giderek artırdı, bu terör belasının arkasındaki patronların maskeleri de düştü. Son hadiseler Türkiye için fevkalade pek çok gerçeği öğrenme görme imkanı sağladı. Şu anda bizim dost bildiğimiz pek çok ülke teröre silah verirken, parasını ödediği silahları Türkiye'ye vermekte ayak sürüdüler. Bunları dikkate alalım. Ülke Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ı ile Çerkez'iyle bir arada yaşama kararı vermiş bu büyük milletiyle bu coğrafyanın güvencesidir. Kürt'ünün de Arap'ının da Türk'ünde mazlumların güvencesidir. Türkiye hiçbir zaman başkalarının aleyhine bir güç peşinde olmamıştır. Ama her zaman mazlumun yanında olmuştur. Her zaman zulme karşı direnmiştir."

Demircan, bu mücadelede millet iradesinin güçleneceğini ve 24 Haziran'daki seçimin sonunda milletin kazanacağını vurguladı.

"Yeni bir sistemle hızlı yürüyen bir Türkiye ile buluşacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener de her milletin tarihinde önemli dönüm noktalar bulunduğunu belirterek, 24 Haziran tarihinin de Türkiye'nin sıçrama noktası olduğuna işaret etti.

Şener, 24 Haziran' dan sonra Türkiye'nin hızlı kararlar alarak hızlı hareket edeceğini ifade ederek, "Milletin her an denetimine açık yeni bir sistemle hızlı yürüyen bir Türkiye ile buluşacağız. Sabırsızlığımız, gayretimiz bundandır." dedi.

Milletin denetiminden uzak, hiçbir şey yapmayan bürokratik yapının 24 Haziran'da tarih olacağını vurgulayan Şener, devlet ve milletin imkanlarının daha verimli ve daha faydalı kullanabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Güngör Doğanay ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.