"Millete hizmet için durmak yok, yola devam"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzincan'daki Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "76 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım önderliğinde 16 yıllık süreçte çok şeyin yapıldığını söyledi.

Bu sürecin başladığı ve geldiği nokta kıyaslandığında dünyaya örnek teşkil edecek mesafeler katettiklerini ifade eden Demircan, eskiden tamamlanan hizmetlerin birkaç kez açılışının yapıldığını, şimdi ise açılışlara yetişemediklerini dile getirdi.

Demircan, Türkiye'nin, millet iradesiyle buluştuktan sonra ciddi şekilde mesafe katetmeye başladığını belirterek, "Türkiye'de millet iradesinin gerçekten etkin olacağı sistemi bir yıl önce onayladınız, şimdi uygulamaya başlıyorsunuz, hayırlı olsun, mübarek olsun. Millete hizmet için mazlumların elinden tutmak, Türkiye'yi daha güçlü yapmak için durmak yok, yola devam." diye konuştu.

"Türkiye'yi büyük Türkiye hayaline ulaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şiir okuyarak Erzincanlıları selamladı.

Başbakan Yıldırım öncülüğünde Türkiye'ye çok şeyin yapıldığını anlatan Yılmaz, şunları aktardı:

"Başbakanımız öncülüğünde Erzincan'da daha çok şey yapıldı. Bazen Ergan Dağı'nın tepesinden bakınca Erzincan'ın en kadar büyüdüğünü göremeyebilirsin ama Sivas'tan Ankara'dan bakarsan Erzincan'ın ne kadar büyüdüğünü, güzelleştiğini, buraya ne kadar çok eser kazandırıldığını görebiliriz."

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Dava" şiirinden bölümler okuyan Yılmaz, "Ekmek gibi azizleşen bu dava, bu milletin iradesini her şeyin üstünde tutma davasıdır." dedi.

Hayallerinin büyük Türkiye olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye'yi büyük Türkiye hayaline ulaştıracağız." ifadesini kullandı.