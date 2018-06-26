"Millet, ümmet ve insanlık için devam dedi"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, seçim sürecine ilişkin, "Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecan ile yenilenerek, tortularımızdan arınarak, bireysel faydaları bir kenara bırakarak millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit köklerinden aldığı ilham ile şahlanış vaktidir. Türkiye'den beklenen, yeni Türkiye'ye yakışan da budur." dedi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir seçimi daha güven ve sükunet içerisinde, sosyal bir olgunlukla geride bıraktığını belirterek, Türk milletinin irfanı, sağduyusu, vefası, sadakatiyle, Türkiye'yi taşımak istediği vizyonu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Öksüz, "Diğer taraftan son 16 yıldır yürütülen sosyal, siyasi ve iktisadi yaklaşımları da onaylamıştır. Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması ise Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması ise Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu, Türkiye'den insanlığın beklentilerinin hangi ölçekte olduğunu, gönül ve tarih birliğimiz olan bölgelerin bize karşı nasıl bir ümit içerisinde bulunduğunu, özetle Türkiye'nin aslında Anadolu toprakları ile sınırlı bir ülke olmadığını bir kez daha göstermiş, bizlere özel ve büyük sorumluluklar yüklemiştir."

"STK'lara önemli sorumluluklar düşüyor"

STK yöneticisi olarak iktisadi ve siyasi atılımların yanında sivil ve sosyal kalkınmanın, bundan sonraki süreçte daha fazla gündemde olması gerektiğini vurgulayan Öksüz, "Eğitimde, gençlik politikalarında, kültürde, sanatta, ailede ve sosyal politikalar bağlamında daha fazla bilgi, düşünce ve stratejiler üretip hızla hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Her seçim sonrasında başlayan ama devamı bir türlü getirilemeyen eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlara dair sonuç ve beklenti okumalarının, bu seçim sonrasında somut istişare ve projelere dönüşmesi gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, bu bağlamda 16 yıl içerisinde inanç özgürlükleri, din eğitimi, sivilleşme ve milli, manevi değerler temelinde elde edilen kazanımlar üzerinde yürütülen tartışmaların son bulması gerektiğini, mevcut kazanımların milletin gösterdiği iradesiyle 24 Haziran seçiminde yerleşik hale getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kademelerinin yanında özellikle STK'lara önemli sorumluluklar düşüyor. Sosyal dokunun içerisinde artık uzmanlaşmak, hizmet alanlarında derinlik kazanmak, nitelikli proje ve uygulamaları devreye almak, gençliğimizin ve milletimizin tamamının ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözümler sunmak gerekiyor. Sivil toplum yapılanmalarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları en hızlı ve derinlikli bir şekilde gündemlerine almalarının aciliyeti ortadadır. İstişare odaklı STK harflerinin anlamlarına yükleyebileceğimiz bir başka mana ile 'samimiyet, kardeşlik ve tevazu' ekseninde yürütülecek çalışmaların önümüzdeki süreçte büyük hayır ve bereketler doğurmasına, ümmet coğrafyası adına ihtiyacımız vardır. Birlikte, bir ve beraber olarak, önümüzde siyasi ve ekonomik istikrar adına var olan yılların en verimli şekilde değerlendirilmesi, yeniden medeniyetimizi ihya adına madde ve mana planında taşıyacağımız büyük değerleri yeniden diriltmek için büyük bir imkan bulunmaktadır.

Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecan ile yenilenerek, tortularımızdan arınarak, bireysel faydaları bir kenara bırakarak millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit köklerinden aldığı ilham ile şahlanış vaktidir. Türkiye'den beklenen, yeni Türkiye'ye yakışan da budur. Bu seçimde milletimiz aynı zamanda teröre, millet üzerinde kirli oyunlar peşinde koşanlara, FETÖ'ye, FETÖ'nün yerli ve uluslararası işbirlikçilerine, 15 Temmuz ruhuyla bir kez daha 'dur' demiştir. Milletin inançları, kültür ve medeniyeti ile kavgalı olanlara, karanlık zihinlilere, kirli gönüllülere, takiyyeci sözde dindarlara, darbe ve kaostan medet umanlara dersini vermiş, onları hak ettikleri 'tarihin karanlık sayfaları'na göndermiştir. Seçim sonuçları ve yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."