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"Millet bir takdir kullanacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Altay, halk oylaması sürecinde herkesin karşılıklı sevgi ve saygı içinde işini yapması gerektiğini belirterek, "Milleti ayrıştırmayalım, ötekileştirmeyelim. Millet bir takdir kullanacaktır." dedi.

"Millet bir takdir kullanacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Altay, halk oylaması sürecinde herkesin karşılıklı sevgi ve saygı içinde işini yapması gerektiğini belirterek, "Milleti ayrıştırmayalım, ötekileştirmeyelim. Millet bir takdir kullanacaktır." dedi.

10 Mart 2017 Cuma 16:45
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"Millet bir takdir kullanacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Halk oylaması sürecinde kutuplaştırmadan uzak durulması gerektiğini söyleyen Altay, şunları kaydetti:

"Herkes işini karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yapsın. Milleti ayrıştırmayalım, ötekileştirmeyelim. Milleti 'evet'çiler, 'hayır'cılar diye bölmeyelim. Bu bir tekliftir. Millet bir takdir kullanacaktır. Ondan sonra Türkiye yoluna devam edecek. Kamplaşma ve kutuplaşmadan Türkiye kaybeder."

"OHAL'in sonlandırılmasını talep ediyoruz"

Referanduma gidilirken Olağanüstü Hal uygulamasının tekrar uzatılacağının hükümet çevrelerinden konuşulduğuna değinen Altay, "OHAL içerisinde milletin sandığa gitmesi, Türkiye'yi dünyada daha gülünç bir konuma düşürecektir. OHAL'in derhal sonlandırmasını talep ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin AltayCHPOHAL
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