CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Halk oylaması sürecinde kutuplaştırmadan uzak durulması gerektiğini söyleyen Altay, şunları kaydetti:

"Herkes işini karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yapsın. Milleti ayrıştırmayalım, ötekileştirmeyelim. Milleti 'evet'çiler, 'hayır'cılar diye bölmeyelim. Bu bir tekliftir. Millet bir takdir kullanacaktır. Ondan sonra Türkiye yoluna devam edecek. Kamplaşma ve kutuplaşmadan Türkiye kaybeder."

"OHAL'in sonlandırılmasını talep ediyoruz"

Referanduma gidilirken Olağanüstü Hal uygulamasının tekrar uzatılacağının hükümet çevrelerinden konuşulduğuna değinen Altay, "OHAL içerisinde milletin sandığa gitmesi, Türkiye'yi dünyada daha gülünç bir konuma düşürecektir. OHAL'in derhal sonlandırmasını talep ediyoruz." dedi.