Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kamuda görevden uzaklaştırmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevden almalarla ilgili çalışmaların geçmişe dönük 1,5-2 aylık bir dönemi kapsadığını belirten Özhaseki, bayram sonrası bakanlık içinde üst düzey çalışanlarda birtakım görev değişiklikleri planlandığını belirterek, "Fakat 15 Temmuz hadisesi olunca her şeyin önüne geçti." ifadesini kullandı.

Özhaseki, görevden uzaklaştırmalarla ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Doğrusu görev değişikliği yaptığımız arkadaşlar içerisinde de bu işe karıştırılması hususunda sıkıntılar doğuyor. Kimse bu işe karışmış olarak işten ayrılmak veya uzaklaşmak asla istemiyor. Görev değişikliği bürokraside çok normal ama bu olağanüstü bir hadisedir. Bundan dolayı yapılan çalışmalarda da titizlendiğimiz konu şu; Yaşlar yanmasın, masum insanlara bir şey olmasın, bu iş bir cadı avına dönüşmesin. Geçtiğimiz ihtilallerde bunlar dönüştü. Kavgalı iki komşu birbirini şikayet eder hale geldi. Hasım iki kişi birbirini şikayet eder hale geldi. Bunlar haksızlık, bunlar doğru değil."

Yöneticilik makamında olan insanların bu işleri iyi ayırması ve kimseye haksızlık etmemesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Bu konuda titiz olmamız lazım ama bir taraftan da 'bu arkadaşlar da bu saatten sonra yola gelirler' falan demek çok doğru olmaz olmaz." dedi.

Özhaseki, "cemaat" tarafından yetiştirilmiş kişilerin, FETÖ'nün Türkiye için tehdit haline geldiğini anlayamamış olması konusunda "zekasından şüphe edilir" değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel bir söz var, 'mikroba merhamet, hastaya eziyet olur' diye. Mikroba merhamet olmaz. Herkes aklını başına alacaksa önceden almalıydı. Evet, o cemaatin içerisine girmiş olabilir, yetiştirmiş olabilirler onları ancak devlete karşı oluşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin içeride dışarıda en büyük tehdidi haline gelişini eğer bu geçtiğimiz 17-25'ten sonra iki sene içerisinde anlayamamışsa aklından, zekasından artık şüphe edilir, bana göre."

"Bu yapının sert bir şekilde temizlenmesi gerekir"

Bakan Özhaseki, bu yapının baştan sona "sert bir şekilde" temizleneceği bir ortam başlattıklarını vurgulayarak, "Çaresi yok, bunun yapılması lazım. İçeride çalışan bu tür yapıya mensup birisi varsa her bakanlık, her müdürlük, her ilgili kurum artık ona casus gibi bakar. Niye? İçeride amirini dinlemiyor dışarıya ifade ediyor, Başbakanlıkta çalışıyor, bilgileri alıyor dışarıdaki ağabeylerine servis ediyor." dedi.