'MHP'nin siyasi tutumunda değişiklik yok'

ANKARA - MHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, koalisyon turları kapsamında TBMM'de, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu ile yapılan görüşmeye ilişkin "etikhaber" isimli internet sitesine yazılı bir açıklama yaptı.



Bahçeli, Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleşen görüşmenin, karşılıklı nezaket ve iyi niyet temelinde yapıldığı ve bu görüşmenin yararlı, dostane ve samimi bir ortamda gerçekleştiğine işaret ederek, iki partinin Türkiye'nin öncelikli ve can alıcı meselelerine bakışının ayrı ayrı ele alındığını vurguladı.



"Türkiye’nin hükümetsiz kalmaması iki partinin ortak beklenti ve isteğidir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran akşamından itibaren tayin ve tespit ettiği siyasi tutumunda bir değişiklik olmadığı muhataplarına açık ve dürüst bir üslupla iletilmiştir. Türk milletinin partimize şimdilik ana muhalefet görevini layık gördüğü tartışma götürmez bir gerçektir" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bu itibarla koalisyon seçeneklerinin TBMM’de grubu bulunan diğer üç parti arasında aranması bugünkü ortamda en makul ve doğru olanıdır. AKP'nin muhtemel bir koalisyon hükümetinin yapıcı ve kurucu ortağı olarak aziz milletimizin verdiği mesajı isabetle okuyup anlamlandırması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özellikle çözülme sürecinin devam ve temini konusunda siyasi taahhüt ve güvence veren, bu hususta titizlikle hassasiyet gösteren partilerin muhtemel bir koalisyon ortaklığında yer almaları başlıca çıkar yoldur. Türk milleti her türlü risk ve tehlikesine rağmen ısrarla sürdürülen, inatla savunulan çözülme sürecinin amaç, kapsam ve uygulamasını net olarak görmek ve bilmek istemektedir. Bunu da en iyi icra ve ifa edecek olanlar, sürecin ana aktör ve sempatizanı olan partilerdir. Bir koalisyon hükümetinde bulunması gereken uzun ömürlülük, uyum, istikrar ve mutabakat ancak bu şartlar altında vuku bulacaktır."



Bahçeli, "Bölgesel ve küresel gelişmelerin aleyhimize döndüğü bir zemin ve zaman aralığında gecikmeksizin bir koalisyon hükümetinin kurulması, birbirine ruhen ve ahlaken uyan partiler arasında sağlanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda hem AKP’ye hem de diğerlerine başarılar dilemektedir. Partimiz bundan sonraki aşamalarda ülke çıkarına olmak kaydıyla, her türlü diyalog ve görüşmeden elbette kaçınmayacaktır. Şu da çok iyi anlaşılmalıdır ki, Milliyetçi Hareket Partisi iktidardan uzak durmak için yapay ve boş bahanelere sığınacak kadar hazırlıksız ve korkak değildir" dedi.