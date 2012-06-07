MHP'nin de katılması gerekir

BURSA - Başbakan Yardımcısı

Bülent Arınç

, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin, ''AK Parti bu konuda kendi tavrını olumlu olarak ortaya koymuştur. MHP'nin de aslında bana göre -görüşlerine saygı duymakla birlikte- terörle mücadele konusunda veya terörün Türkiye'de bitirilmesi konusunda konuşulacak her söze, yapılacak her toplantıya katılması gerekir diye düşünüyorum'' dedi.



Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini derhal kabul ettiğini belirten Arınç, ''Ancak MHP Genel Başkanı bu konuyu görüşmeyeceğini açıklıkla hem grup toplantısında, hem daha sonrasında söylemiştir. CHP'den BDP'ye bir görüşme talebi var mı, olacak mı onu bilmiyorum. Ama grubu olan 4 partinin iştiraki düşünülüyorsa bunun sağlanması gerekir'' diye konuştu.

"Reddediyorum" tavrı muhalefete yakışmaz

Arınç, ''Bir muhalefet partisi olarak da MHP'nin buna karşı çıkmayacağını, çıkmaması gerektiğini düşünüyorum ve hatta genel merkez aykırı düşünse bile bütün Türkiye'deki teşkilatlarının böyle bir beraberlik için istekli olacağını tahmin ediyorum. Bu hepimizin meselesidir. Bu konuda 'Söz söylemiyorum, konuşmuyorum, bir araya gelmiyorum, reddediyorum, inkar ediyorum' tavrı bir muhalefet partisine yakışmaz'' dedi.

Erdoğan'ın benzetmesi doğru

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir gazetecinin, ''Sayın Başbakan'ın, özel yetkili savcılara, 'MİT müsteşarımı alıyorsanız beni de alın' çağrısı vardı. Bu konuda ne diyeceksiniz'' sorusuna, şu karşılığı verdi:

''Sayın Başbakanımız geçmişten beri şunu söylüyor: MİT doğrudan Başbakanlık'a bağlı bir kurumdur. Başbakan adına vazife yapar. Bu kendi özel görevi, çok önemli noktalarda onlara yetkiler verir. Eğer MİT müsteşarını çağırıyorsanız aynı zamanda beni de çağırdığınız anlamına gelir. Çünkü ona ben bir görev verdim. O görevi ifa ederken onun güvence altında olması lazım. 'Siz, yani MİT müsteşarını çağırırken aslında beni de mi çağırmak istiyorsunuz' diye sanıyorum akşamki konuşmasında böyle bir cümle geçti. Bu doğru bir benzetmedir.''