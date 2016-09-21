MHP'de Çağrı Heyeti üyelerine ihraç

MHP Merkez Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.
AA
MHP Merkez Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.
MHP Merkez Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.
AA