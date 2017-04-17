MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, halk oylamasının takdire şayan bir demokratik olgunluk atmosferinde gerçekleştiğini ve milletin bir tarihi sınavdan daha başarıyla çıktığını belirtti.

Halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından bir dönüm noktası olduğuna ve yeni sistemin temellerinin atıldığına dikkati çeken Yalçın, "Bundan böyle siyaset kurumu yeni bir istikamete yönelecek, yeni hükümet sisteminin taşları birer birer yerine konacak, devlet binası daha güçlü kolonlar üzerine oturtulacaktır." ifadesini kullandı.

Halk oylaması sonuçlarından siyasi kutuplaşma mesajı okumanın "cinnet" olacağını vurgulayan Yalçın, Türk seçmeninin ferasetli bir tutum sergileyerek oylarını dengelediğini bildirdi.

Yalçın, MHP aleyhinde yorum yapanların bazılarının bunu bir geçim ve şöhret kapısı haline getirdiğini savunarak, "Hatta bazıları polemik için en uygun unsur olarak gördüklerinden, 'politik kıtlık vukuunda daima un gibi besleyici çözümler üreten MHP değirmeni'ne Don Kişot gibi saldırmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Halk oylaması sonuçlarından MHP aleyhine yatırım yaparak kar ve çıkar elde etmeye çalışan siyaset simsarları bulunduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Söz konusu güruh, sanki ortada MHP açısından bir mağlubiyet varmış gibi, referandumun kaybedeni olarak partimizi göstermeye çalışmıştır. MHP'li seçmenin 9 ayrı mitingde meydanları coşkuyla doldurup sandığa güle oynaya giderek beyan ettiği irade, görmezden gelinmiştir. Milletimizin yüzde 51,4 oranda oyla anayasa değişikliğine onay vermesiyle sadet hasıl olmuş, MHP ve AK Parti'nin yürüttüğü 'evet' kampanyaları hedefine ulaşmıştır.

Bunun neresi başarısızlıktır? Evet, bir başarısızlık söz konusudur ama bu ne MHP'nin ne AK Parti'nindir. 16 Nisan referandumunda başarısız olan ve kaybeden, yanlış hisselere yatırım yapmayı sürdüren siyaset simsarları olmuştur. Kaybettikleri için de dün ekranları umutsuzca kirletmişler, MHP'nin başarısını gölgelemek için amaçsızca çırpınmışlardır. Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin 11 Ekim'den bu yana ortaya koyduğu tutarlı duruşu hazmedemedikleri için çektikleri politika kabızlığı, yüzlerine ve sözlerine yansımıştır. Aslolan MHP'nin 11 Ekim 2016'da başlatmış olduğu sürecin adım adım gerçekleşmesi ve milletten onay alarak yeni bir dönemin başlamış olmasıdır. Bu bir başarıdır ve görülmesi gerekir."