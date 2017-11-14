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MHP TBMM Başkan adayı Adan'ın başvuru dilekçesini sundu

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, TBMM Başkanlığı için aday gösterdikleri İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın başvurusuna ilişkin dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

MHP TBMM Başkan adayı Adan'ın başvuru dilekçesini sundu

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, TBMM Başkanlığı için aday gösterdikleri İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın başvurusuna ilişkin dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

14 Kasım 2017 Salı 16:23
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MHP TBMM Başkan adayı Adan'ın başvuru dilekçesini sundu

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, TBMM Başkanlığı içinİstanbul Milletvekili Celal Adan'ı aday gösterdi.

Grup Başkanvekilleri Akçay ve Usta ile Meclis İdare Amiri Erkan Haberal adaylıkbaşvurularına ilişkin dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

Akçay, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MHP milletvekilleri olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu ilettiklerini belirtti.

Sonucun partilerine, TBMM ve tüm Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Akçay, "Bilindiği üzere Sayın Adan, gerek bugüne kadar ki siyasi müktesebatıyla gerek bilgi ve birikimiyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürütecek ve temsil edecektir. Adan ayrıca Yenikapı ruhunu da en iyi şekilde temsil edecektir. Bu noktada tüm milletvekillerinin desteklerini bekliyor, sonucun tekrardan hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPErhan UstaCelal Adan
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