MHP siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi değişen hükümet etme sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin, bugün 41 ilde düzenlenen kongrelerinin divan başkanlığına birer mesaj gönderdi.

Bahçeli, mesajına il kongrelerinin katılımcılarını tebrik ederek başlayarak "İnanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisinin 48 yıllık tecrübe, birikim, ilkeli ve ülküyle temellenmiş sağlam duruşunu en iyi şekilde, en emin yollardan geleceğe taşıyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın 18 Mart 2018'de yapılacağını hatırlatan Bahçeli, partisinin özellikle 1 Kasım 2015 seçimlerini takip eden süreçte ağır ve çok boyutlu saldırı, tahrik ve operasyonlara maruz kaldığını ve yıpratıcı günler yaşadığını ifade ederek, "Tarihi misyonumuzu çekemeyen, siyasi ve ahlaki duruşumuzu kabullenemeyen odaklar, karanlık niyetli çevreler vakit kaybetmeksizin harekete geçmişlerdir." görüşüne yer verdi.

Bahçeli mesajında şunları kaydetti:

"Hiçbir başarı ve yüksek mücadelemizde adı, sanı ve payı duyulmamış bir güruh her türlü fitne ve dedikodu silahıyla aramızı bozmaya, yürüyüşümüzü engellemeye, davamızı eritmeye kalkışmıştır. Çok şükür ülküsünü namus bilmiş şeref timsali ülküdaşlarım, hain ve hasmane tertip ve tuzakları iman ve dayanışma ruhuyla etkisiz hale getirmişlerdir. Sizler 'üç hilal'e sahip çıktınız. Sizler şehitlerimizin aziz hatıralarına leke sürdürmediniz ve şüphesiz sizler dava adamı nasıl olur herkese ispatladınız. Bugün hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi veya kötü emeller besleyen her unsurun mutlaka dikkate almaları gereken bir kudret halini almıştır. Üzerine titrediğimiz bu muhteşem millet eserinin ve inanmış kadrolarımızın siyasal mücadele alanı dışında başka emeller uğruna israf edilmelerine, acımasız projelerle silinip gitmesine, geleceklerinin başka istikametlere sürüklenmesine asla göz yummayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"MHP Türk siyasetine mühür vurmuştur"

Partisinin ulaştığı kuvvet ve mevkinin kolay elde edilmediğini belirten Bahçeli hazin olaylar, vahşi tuzaklar, yıldırma çabaları, iftira ve suçlamalar olduğunu ifade ederek, "Meşakkatler sabırla, melanet tahrikler akılla, çileler heyecanla, engeller şuurla, karamsarlık ve kötümserlik dalgaları imanla adım adım aşılarak bugünlere gelinmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetine mühür vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk milletinin onurlu geleceğine talibiz"

MHP'nin 48 yıllık birikim ve kadroları ile Türkiye'nin yönetimine, Türk milletinin onurlu geleceğine talip olduğunu herkesin göreceğini kaydeden Bahçeli, tüm teşkilatların dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Bahçeli mesajını "Sudan sebeplerle, eften püften bahanelerle darılmak, gücenmek, küsmek, kopmak, sırt çevirmek, bana ne demek, cepheleşme ve hizipleşmeye prim vermek tasvip etmeyeceğimiz kırılma ve ilkellik halleridir. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır." ifadeleriyle bitirdi.