'MHP seçmeni Evet dedi'

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarının Türkiye için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, bundan sonra hükümet sisteminin değiştiğini ve yeni bir hükümet sisteminin anayasada yer aldığını ifade etti.

İlk yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde yeni sistemin devreye gireceğini dile getiren Usta, o zamana kadar eski sistemin geçerli olduğunu bildirdi.

Erhan Usta, halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Biz en başından beri söylüyoruz, milletimiz ne derse başımızın üzerindedir. Demokrasi açısından da başarılı bir sınav vermiştir milletimiz." diye konuştu.

Referanduma katılımın yüksek olmasının önemine işaret eden Usta, referandum sonucunu bir başarı olarak gördüklerini belirtti.

"Bilgi kirliliğinin giderilmesi kolay değildi"

Referandum öncesinde ortada ciddi bir bilgi kirliliğinin olduğunu anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"Özellikle 'Hayır' için çalışan siyasi partilerin ve kişilerin çok daha erken bir şekilde sahaya inmesi milletimizin kafasını ciddi ölçüde karıştırmıştı. Bu bilgi kirliliğinin giderilmesi çok kolay değildi. Bu anlamda da bir başarıdır."

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda çok ciddi sorunlarının bulunduğuna dikkati çeken Usta, bu sorunların üzerine hassasiyetle gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhan Usta, "Şimdiden bazıları 'Seçim olur mu olmaz mı' diye konuşuyor. Seçimin tarihi aslında belirlenmiştir. 3 Kasım 2019'dadır seçim. Seçimi falan düşünmeden Türkiye önüne bakmak durumundadır." ifadesini kullandı.

"FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele mutlaka başlatılmalı"

Önümüzdeki süreçte yeni sistemin uyum yasalarının gündeme geleceğini aktaran Usta, "Önümüzde yoğun bir gündem olacak. Hem bu yasalara bakarken, hem de diğer işlerimizi yaparken ülkemizde de demokrasinin standartlarını yükseltecek şekilde hareket etmemiz lazım. Bizim insanımız, en demokratik ortamda yaşamayı ve yönetilmeyi hak eden insanlardır. Dolayısıyla bizim MHP olarak bakış açımız, bu çalışmalarda bu şekilde olacaktır." dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadelenin de mutlaka başlatılması gerektiğini belirten Usta, şu görüşlere yer verdi:

"Tabanda birçok insanı etkileyecek ölçüde, haklı, haksız birçok işin üzerine gidilmiş, mağduriyetler de yaratılmış. Ancak siyasi ayağın üzerine hiç gidilmemesi toplumda ciddi bir huzursuzluk yaratmıştır. Bunun, referandum sonuçları üzerinde de etkisi olmuştur. Dolayısıyla bu mücadelenin meşruiyeti açısından siyasi ayağın üzerine ivedilikle, yarından tezi yok gidilmesi lazım. Bu, bizim çok önemli bir beklentimizdir."

"MHP seçmeni, anayasa değişikliğini desteklemiştir"

MHP'nin, anayasa değişikliğine desteğinin, millete çok büyük bir güven verdiğini ifade eden Usta, bunu sahada çok net bir şekilde gördüklerini aktardı. Usta, "MHP'ye oy vermemiş seçmenler bile 'Biz bu anayasa değişikliğine evet vereceğiz. Çünkü bu işin içerisinde MHP var, Devlet Bahçeli var' diye bunu net bir şekilde bize ifade etmişlerdir." dedi.

Usta, seçim bölgesi olan Samsun'da, MHP seçmeninin, referandumda büyük ölçüde "Evet" yönünde oy kullandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli için de ben bunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. 'Hayır' yönünde konuşanların sanal alemde özellikle çok fazla sesinin çıkıyor olmasının, sandığa da bu şekilde yansıdığı anlamına gelmeyeceğini biz net olarak gördük. MHP seçmeni, anayasa değişikliğini desteklemiştir."