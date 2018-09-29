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MHP'nin 'seçim stratejisi' kampında sunumlar yapıldı

Kampın ilk gününde af teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerel seçimler, dış politika ve ekonomideki gelişmelere ilişkin sunumlar yapıldı.

MHP'nin 'seçim stratejisi' kampında sunumlar yapıldı

Kampın ilk gününde af teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerel seçimler, dış politika ve ekonomideki gelişmelere ilişkin sunumlar yapıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:24
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MHP'nin 'seçim stratejisi' kampında sunumlar yapıldı

ANKARA/KIZILCAHAMAM

MHP'nin yerel seçim stratejisini belirlemek üzere düzenlediği kampta, af teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerel seçimler, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Kızılcahamam Patalya Otel'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, Merkez Yönetim Kurumu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen kampın ilk günkü çalışmaları tamamlandı.

Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan kampta, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız Af Teklifi, Mustafa Kalaycı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sadir Durmaz yerel seçimler, Emin Haluk Ayhan ekonomi ve Doç Dr. Yalçın Sarıkaya ise dış politikaya ilişkin sunumlar yaptı.

Kamp, yarın basına kapalı yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Başkan Bahçeli'nin basın toplantısıyla sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPSeçimIttifak
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