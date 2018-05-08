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MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi.

MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi.

08 Mayıs 2018 Salı 13:21
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MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi.

Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.

Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

"Cumhur İttifakı" şarkı oldu

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "Cumhur İttifakı" isimli parça dikkati çekiyor.

Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.

MHP tarafından ayrıca "Ankara'nın Bağları" olarak bilinen şarkı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziği de "Vatan tekdir" adıyla uyarlanarak seçimde kullanılacak.

AA

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MHPMilletvekilleri Genel SeçimleriSeçim Müzikleri
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