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MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

20 Haziran 2017 Salı 10:37
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MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi. 

AA

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