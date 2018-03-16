Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117359
ALTIN
166.148
DOLAR
3.9108
STERLİN
5.4564
EURO
4.8224
10 kişiden biri uykusuz
10 kişiden biri uykusuz
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıtlar uzatıldı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda...
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona...
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tek aday olacağı ve yeni MYK'nın belirleneceği 18 Mart'taki kurultaya parti teşkilatından yoğun katılım bekleniyor.

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tek aday olacağı ve yeni MYK'nın belirleneceği 18 Mart'taki kurultaya parti teşkilatından yoğun katılım bekleniyor.

16 Mart 2018 Cuma 12:59
0 Okunma
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru

MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 12. Olağan Kurultayı'nda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Alınan bilgiye göre, Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenecek olan kurultayda, salona Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz hakim olacak.

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitler dolayısıyla sadeleştirilen kurultayda konser programı olmayacak. Kurultayın açılışında ve salonun dolması beklenirken, sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalacak.

Kurultayda, hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü hem de Zeytin Dalı Harekatı'nın anlamını yansıtacak şiir ve konuşmalara yer verilecek.

Kurultay programı

Kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda, Bahçeli bir konuşma yapacak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak.

Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek.

Tek liste ile gidilmesi planlanıyor

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından MYK seçilecek. Kurultaya, tek liste gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Yaklaşık bin basın mensubu başvurdu

Kurultay için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin 200 kişi ve kuruma davetiye gönderildi.

Kurultayı izlemek için yabancı ve ulusal basından yaklaşık bin basın mensubu akredite oldu.

Kurultayda AK Parti'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

Kurultaya, parti teşkilatından da yoğun katılım bekleniyor.

"Yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kurultaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kurultayın, Türkiye'yi "Milli Devlet, Güçlü İktidar" için çağlar üzerinden aşırıp 2023'ün lider ülkesi vizyonuna eriştirmeyi hedefleyen bir hareketin heyecan ve coşkusunu dünyaya duyuracağını ifade etmişti.

Yalçın, bu kurultayın yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacağını vurgulamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir"
"AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir"
"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"
"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"
"Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoruz"
"Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoruz"
"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"
"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"
Tekelleşmenin engellenmesi için gerekli tedbirler alındı
Tekelleşmenin engellenmesi için gerekli tedbirler alındı
Çavuşoğlu'nun ABD seyahati ertelendi
Çavuşoğlu'nun ABD seyahati ertelendi
TBMM Başkanı Kahraman Meclis Hastanesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kahraman Meclis Hastanesini ziyaret etti
"Din anlatanlar, kendinizi tüccarlara kullandırmayın"
"Din anlatanlar, kendinizi tüccarlara kullandırmayın"
Bahçeli 9'uncu kurultayına hazırlanıyor
Bahçeli 9'uncu kurultayına hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ